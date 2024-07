A szélesebb régió ifjúsági korosztályú táncosai számára hirdették a tábort, amely idén kiegészült a régió népzenét és néptáncot tanuló általános iskolásainak csapatával. A tábor 66 résztvevője Szombathelyről, Zalaegerszegről, Sopronból, Pázmándról és a környék falvaiból érkezett, a gyerekek nagyon színes programot kaptak a szervezőktől, néptánc-, népzenetanároktól. A nagyobbak számára két táncanyagot választottak, amelyek tájegységet és stílust tekintve is eltértek egymástól. Kovács Gábor Norbert és Forgó Edit dél-alföldi táncokat, Muszka György és Muszka Ilonka mérai, kalotaszegi táncokat tanított három-három napon át.

Kiscsőszön a Táncos tehetségek Tábora hosszú évek hagyományát viszi tovább

A programot a népi mesterségek különböző műfajai tarkították, a gyerekek kipróbálhatták a fazekasság, a bútorfestés fortélyait, emellett lehetőség nyílt lovas kocsizásra is. Nagy sikert aratott az esti bátorságpróba és a parasztolimpia.

A jelen lévő népzenészeknek köszönhetően minden este táncház zárta a programot, ahol a gyerekek, fiatalok a tanult táncokat is gyakorolhatták. A Duna Művészegyüttes, a Göncöl zenekar és Berecz István fergeteges ismeretterjesztő műsorát is láthatták a gyerekek, az utolsó estén, Kalász Máté, Kiss Rafael, Pusztai Boglárka és Czaier Péter népzenészek húzták a táncházi talpalávalót.