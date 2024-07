Délelőtt 10 órától a sportpályán Terbe János tart kézműves-foglalkozást a gyerekeknek, majd 17.30-kor a Yesterday zenekar közreműködése mellett nyitják meg az idei, három alkotó műveit bemutató képzőművészeti kiállítást. A tárlatban Zsila Sándor, Kratina Andrea és Sümegi Sára képei kapnak helyet. Zsila Sándor Természetünnep – Borok és képek című összeállítása mellett Kratina Andrea A Riviérától az absztrakcióig, illetve Sümegi Sára Festékcseppek című kiállítása tekinthető meg.

Lakner Zoltán: Ezen a nyáron is számos érdekes program várja az érdeklődőket a Tanúhegyek nyara rendezvénysorozatnak köszönhetően

Fotó: Szijártó János / Napló

Erről az ötletgazda és főszervező, Lakner Zoltán tájékoztatta lapunkat. Mint elmondta, a folytatás is számos érdekességet tartogat az érdeklődők számára a nyáron. Július 19-én, pénteken Hangodi László Reptér helyett romok? című előadására várják a közönséget ugyancsak a művelődési házban 18.30-tól, majd július 20-án a sportpályán a Nemes Gulyásnap nyújt felhőtlen szórakozást a résztvevőknek. Lesz kispályás foci, főzőverseny, koncert és gyermekprogram, azaz minden, ami a jó hangulathoz szükséges. Július 26-án, pénteken 18 órától Szászi József előadása várja az érdeklődőket a művelődési házban Tanúhegyek születése – Mesélő címerek címmel.

A Tanúhegyek nyara augusztusban is több programmal jelentkezik Nemesgulácsról. Augusztus 16-án, pénteken 10 órától kézműves-foglalkozásra várják a gyerekeket a sportpályán. 19-én, hétfőn Szent István-ünnep és kenyérszegés, majd 18.30-tól Virágh András és Gion Zsuzsanna ünnepi koncertje szerepel a kínálatban. Ezen a napon 19.30-tól kiállítást nyitnak a művelődési házban, ahol ismét több alkotó – Szántó Ági, Babos Edit Varga Judit, Mártonfi Benke Mária – mutatkozik be együtt. A Tanúhegyek nyara programsorozat augusztus 24-én, szombaton zárul a művelődési házban, ahol 10 órától gyermekprogramok várják a legfiatalabb generáció tagjait.