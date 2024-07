A Wass Albert Könyvtár és Múzeum Tapolca géniuszai című kiállítása megnyitójára érkező vendégeket köszöntve Dobó Zoltán polgármester leszögezte annak fontosságát, hogy a városban a kulturális fejlesztések is előtérbe kerüljenek.

– Örülök, hogy a város jelentős intézménye lehetőséget kapott arra, hogy bővítse azokat az ismeretanyagokat, amelyeket a látogatók lelki és szellemi táplálékként magukhoz vehetnek. Külön dicsőség, hogy nagy munka volt kijelölni azon személyeket, akik életútját bemutathatja a tárlat, hiszen nagyon sok tehetséges, szorgalmas emberek élt és él Tapolcán – mondta a polgármester és arra kért mindenkit, hogy legyen büszke a kiváló elődökre, állítsa őket példaként az utókor elé, vigye hírét az új kiállításnak.

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum új állandó kiállítása Tapolca géniuszait mutatja be

Fotó: Tóth B. Zsuzsa / Forrás: Napló

Tapolcai géniuszai háromszintes múzeumban mutatkoznak be

Décsey Sándor a Wass Albert Könyvtár és Múzeum igazgatója arról beszélt, hogy az új, állandó kiállítás a Magyar Géniusz Program keretében, a Nemzeti Kulturális Alap 36 millió forintos pályázati támogatásával, továbbá közel harminc millió forintos önkormányzati önrészből valósult meg.

– A pályázati lehetőség nem biztosított fedezetet az új kiállítótér kialakítására, az az önkormányzati támogatásból készült el. A padlástér egy része szigetelésével, beépítésével, új feljáró kialakításával készült el a közel hatvan négyzetméter területű kiállító tér. A múzeum területe így a másfélszeresére nőtt, az épület háromszintessé vált, hiszen a pincében is kiállító tér van. Sok küzdelem, munka jellemezte a beruházást, amelynek köszönhetően Tapolca 75 géniuszát mutathatjuk be 15 különféle szakmacsoportban. Többek között kiváló, szakmáját magas színvonalon űző orvosok, művészek, pedagógusok, helytörténészek, műszaki szakemberek, zenészek, sportolók, egyházi személyek életét, munkásságát mutatja a be a tárlat, amely akár kétszer ennyi helyi életrajzot is felvonultathatna a 18. századtól a 21. századig – mondta az igazgató.

Hozzátette, hogy a kiállításon olyan egykori tapolcaiakkal találkozhatnak a látogatók, akikre méltán lehetnek büszkék a helyiek. A kiállítás mottóját Német István Péter korábbi munkatárs fogalmazta meg. A szerint a géniusz a jóra törekvő tehetséges ember. A tárlat megvalósításában minden lehetséges munkát helyi vállalkozók végeztek.