Török Tilla Junior Prima díjas multiinstrumentalista népzenész, énekes és dalszerző, a magyar népzene és világzene egyik legismertebb képviselője. Zenéje a keleti és a nyugati világban is egyaránt megtalálja helyét. Zenekarával többször turnézott Kazahsztánban, Törökországban és az Egyesült Államokban is. Dalai a nép ajkán megfogalmazott gondolatokkal hozzák közelebb egymáshoz a polaritás útvesztőjében önmagukat kereső lelkeket. Ezúttal a Zirci Ciszterci Arborétumban.

Nem először lesz koncert helyszíne a ciszterci arborétum. Képünk egy korábbi eseményen készült

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Dalkincsünk a lelki honvédelmünk

Koncertjeit népi hangszerek és egyedülálló hangszerelés teszi még izgalmasabbá. A művésznő ars poeticája: „Nem csak azért fontos megismerni saját népdalkincsünket, mert a miénk, hanem azért is, mert lelki honvédelmünk alapját képezik a bennük több száz éve letisztult és megőrzött gondolatok.”

Török Tilla Folk Experience nevű zenekara tavaly júniusban Törökországban többállomásos turnén mutatta be legújabb lemezét. Az év további részében közreműködött az atlétikai világbajnokságon, filmszerepet vállalt és a nemrégiben Kazahsztánban megrendezett Türk Államok Konferenciáján is kiemelt fellépési lehetőséget kapott.

Lencse formájú ütős hangszer

Füzessy Gergely játéka improvizatív handpan zene. Saját és feldolgozott szerzeményeiben az érzéseit meditatív melódiák formájában jeleníti meg. A játék hatását különösen emeli az anyatermészet adta közeg és a természeti szépségek által kiváltott szabadságérzet. Ahol kevés a szó, ott kel életre a zene.

A handpan egy fiatal hangszer, tulajdonképpen egy acélból készült, lencse formájú dob. Nem kell hozzá ütő, kézzel megszólaltatható, az egész fémtest rezeg közben és nyugtató hatású hangot ad. Kissé misztikus hatású, hangzásvilágú dallamok játszhatóak el rajta.

A koncepció: természetre hangolva

Ahol a láthatatlan láthatóvá válik, a csend hallhatóvá, mindez tökéletes egyszerűséggel. Ez a Természetre hangolva nevű egyedülálló koncertsorozat, mely során könnyűzenei formációk szólalnak meg Veszprém, a Balaton és a Bakony régiójának ikonikus természeti helyszínein. A koncertsorozat célja a térség kulturális kínálatának és tereinek bővítése, a régió természeti kincseinek bemutatása sokoldalú zenei előadókkal, fenntartható módon, minimális környezeti beavatkozással, kisebb létszámú hallgatóság előtt.

Idén lehetőség nyílik arra, hogy az eseményekről ismeretterjesztő koncertfilmek készüljenek, így a filmsorozat lehetőséget ad arra, hogy minél többen gyönyörködhessenek a Balaton-felvidéki táj egyedülálló látványában, a környezet és a kortárs könnyűzene harmóniájában.

A minimális környezetterhelés kiemelten fontos eleme a programsorozatnak, ezért a koncert hulladékmentes eseményként valósul meg.

Zirc, a mostani koncert helyszíne egyébként igazán természetközeli, a Bakony fővárosának központjába nyúlcsalád is beköltözött. A környéken pedig – ahogy a Balaton-felvidéken is több helyen – népszerű kültéri tantermek találhatóak.