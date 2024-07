A legelső számtól kezdve elérhető a SÉD az interneten is. Az induló veszprémi kritikai folyóirat címlapján ez szerepelt: 2015. tavasz.

Évi négy számmal terveztek a veszprémi kritikai lap megálmodói: a Géczi János vezette szerkesztőség és a kiadó, a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kara. Az új folyóirat megjelenését első pillanattól támogatta Veszprém önkormányzata. A Séd lapterve Somody Péter munkája, az illusztrációt Gáspár Gábor készítette (mint ahogyan azóta is), továbbá 48 oldalon 27 szerző szemszögéből nézhettünk vissza a megyeszékhely elmúlt két-három hónapjának kulturális eseményeire.

Fotó: Őrsi Ágnes

Sokan várták kíváncsian, mekkora élettartamot szán a sors egy új kulturális folyóiratnak. Így utólag könnyen mondhatnánk, hogy Géczi János biztosra ment, csakhogy ő megelőzően is ugyanazt képviselte tanárként, íróként, költőként és képzőművészként; mindig megtervezte az utat is, ahogyan a minőségi tartalom odatalálhat a célközönséghez. Így volt ez a Séd esetében is; rendre megtörténtek a bemutatók, a lap olyan helyeken hozzáférhető, ahova nagy eséllyel jár a kultúrapártoló közönség, továbbá rengeteget számít, hogy a lapot folyamatosan szemlézi az Országos Széchényi Könyvtár. Egy szó, mint száz: országosan igen jó a Séd renoméja.

A legutóbb megjelent szám borítójára már ez kerülhetett: Séd 50. X. évfolyam, 2024. 3. szám.

A lap ötvenedik száma 60 oldalon 43 szerző írásaira építve tekint vissza Veszprém és környéke elmúlt két hónapi kulturális eseményeire; mert a fejlődés abból is látható, hogy évi négy helyett 2018 óta évi hat szám jelenik meg. Időközben volt, aki már nem tudta vállalni a szerkesztőbizottsági tagságot, viszont bővült is a kör: ma Géczi János mellett Demel Eszter, Gopcsa Katalin, Grászli Bernadett, Perlaki Klaudia és Wondervisztné Kapor Ágnes ügyel a tartalomra.

Ami az utóbbit illeti, jellemző, hogy ahol érdekes színházi vagy tudományos előadást, kiállítást, filmet, koncertet lehet látni, hallani, ott biztosan jelen van valaki a Séd szerzői közül, hogy kritikai véleményével hagyja írásos nyomát az eseménynek. Bevált az érdekes törekvés, hogy egy-egy témát többen is feldolgoznak, mintegy vitát nyitva a produkció értékeiről, az olvasó pedig dönt. Hamar kialakult, ma is a folyóirat jellemzője az erős zenei kritikai vonal, őket követik a művészettörténészek értékelései. Velük együtt igen színes a szerzői gárda: középiskolai tanár, egyetemi hallgató, újság-, online- és televíziós szerkesztő, kulturális szervező, újságíró, műfordító, színikritikus, régész, irodalomtörténész, könyvtáros, zeneművész, színművész vagy festőművész egyaránt szerepel köztük.