Az igazgató hangsúlyozta, büszkék, hogy a Pannon Várszínház huszonnégy éve független színtársulatként működik. – Ennek előnye, hogy senki nem szól bele, mi kerül színpadra, hátránya a finanszírozás bizonytalansága, ezért elsősorban a közönség igényeit vesszük figyelembe – mondta el Vándorfi László, és azt is, nem politizálnak, de foglalkoznak társadalmi kérdésekkel, égető problémákkal – számol be az elhangzottakról a berhidaihirek.hu oldal. A vidéki találkozás kapcsán elhangzott, az őszi évadban öt új bemutatót terveznek, három nagyszerű komédia. Van, amely mélyebbre ás, de olyan is, ami kacagtat.

A Pannon Várszínház igazgatójával, Vándorfi Lászlóval találkozott a berhidai közönség

Fotó: Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Pablo és Picasso – Vándorfi szerint egy különleges musical

Izgalmasnak, látványosnak ígérkezik a Pablo és Picasso című családi musical, mely egy különc, tizenegy éves kisfiúról szól, aki sehogy sem illik bele az őt körülvevő, nagyon kocka világba. Csak a képzőművészetben mozog otthonosan, ezért Picassonak csúfolják, kiközösítik kortársai. Egy másik világot keres magának, így az állatok birodalmába kerül, és ott a hozzá hasonlóan, a különleges tulajdonságaik miatt beilleszkedni nem tudó barátokra lel. Pabloval, az orrszarvúval és társaival szövetkezik a fiú, akire – akár a közönségre – különleges kalandok várnak.

Fotó: Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár



Vándorfi László ismertette az új évad további darabjait, illetve a műsoron levő és maradó előadásokat, majd hangsúlyozta, független társulatuk nem engedheti meg a silányságot. Fontos számukra, hogy értéket képviseljenek, adjanak át, ezért kiváló színművészekkel, gyermekszínészekkel, nagyszerű jelmez- és díszlettervezőkkel, technikai csapattal dolgoznak. Hozzátette, a pálya gyönyörűsége, hogy boldoggá teszi művelőit. Egy-egy előadás akkor igazán jó, és éri el célját, ha a közönség is vele tart, együtt élik át a színpadi játék nyújtotta örömet. Példa erre a Pál utcai fiúk, amelynek immár hét éve töretlen sikere van a Pannon Várszínházban.

Az igazgató elmondta még, mindenkit szívesen látnak otthonukban, a Hangvillában, de azt is, egy-egy előadással szívesen „házhoz jön” a társulat.