Az ötnapos rendezvényre a világ 250 kreatív városából közel 700 nemzetközi kulturális szakember és városvezető érkezett, hogy megosszák egymással tapasztalataikat, jógyakorlataikat.

Porga Gyula: Veszprém jól döntött azzal, hogy a kultúrára kiemelt figyelmet fordít

Fotó: szervezők

Az UNESCO Kreatív Városok Hálózata (UCCN) 2004-ben jött létre azért, hogy elősegítse a városok közötti együttműködést annak érdekében, hogy a kultúra és a kreatívipar a gazdasági fejlődésük meghatározó eleme legyen. A hálózat jelenleg több mint száz országban 350 városból áll, amelyek hét kreatív területet képviselnek: kézművesség és népművészet, design, film, gasztronómia, irodalom, médiaművészetek és zene.

Az UNESCO Kreatív Városok polgármesterei a Polgármesterek Fórumán elfogadták a Braga-nyilatkozatot, amely a kultúra 2030 utáni nemzetközi fejlesztési tervekben betöltött kiemelt szerepéről és integrációjáról szól. A dokumentum aláírásával a Kreatív városok közös erőfeszítésekre szólítottak fel annak érdekében, hogy a 2030 utáni időszakban a kultúrát már a fenntartható fejlődés önálló eszközeként és céljaként ismerjék el. Ez a közös jövőkép azt is elismeri, hogy a városok kulcsszerepet játszanak az innovatív kulturális politikák támogatásában és a kultúra integrálásában.

Az UNESCO Kreatív Városok hálózatában Veszprém az Európa Kulturális Fővárosa program sikeres lebonyolítása és az UNESCO Zene Városa cím viselése miatt élen jár. A Braga-nyilatkozat aláírása után az esemény fontosságát hangsúlyozva Porga Gyula kiemelte, hogy az Európa Kulturális Fővárosa sikere is megerősíti, hogy Veszprém jól döntött azzal, hogy a kultúrára kiemelt figyelmet fordít. – A világ sikeres kreatív városainak vezetőivel beszélve, az ő tapasztalataikat is megismerve, egyre biztosabb vagyok abban, hogy Veszprém jó úton jár, amikor a kultúrát, kreativitást is eszközként használjuk ahhoz, hogy a város 2030-ra Európa legélhetőbb városainak toplistáján az első húsz között szerepeljen – jelentette ki Veszprém polgármestere.

Az UNESCO Kreatív Városok Hálózatának zenei klaszterében 75 város működik együtt, amelyek közül idén közel negyven város képviseltette magát Bragában személyesen. Veszprémet Isola Anna, a Kreatív Városok hálózat kapcsolattartója, a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda veszprémi képviselet-vezetője képviselte.