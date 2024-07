Szombat éjszaka véget véget ért az utcazene-fesztivál, Veszprém kedvenc "házibuliján" idén is több ezren szórakoztak. A szakmai zsűri és a hallgatóság segítségével minden évben kiválasztják a legjobb utcazenészeket, akiket pénzjutalommal díjaznak. Ez most sem volt másképp: a szakmai zsűri 2024-ben a High, Wide and Handsome együttest találta a legjobbnak.

Az utcazene-fesztivál közönségdíját idén a Máklikőr zenekar vihette haza, amit Porga Gyula adott át

Fotó: Juhász-Léhi István/Napló

"Nehezen hisszük el, de a szakmai zsűri díját idén mi nyertük meg a Veszprémi Utcazene Fesztiválon. Óriási az örömünk! Nagyon köszönjük a kiváló szervezést és hatalmas gratuláció az összes zenekarnak. Nem tudunk mást mondani, köszönjük", írta közösségi oldalán a banda. Az együttes tagjainak Porga Gyula polgármester adta át az 1 millió forintos nyereményt szimbolizáló táblát. A közönségdíjas a Máklikőr nevű formáció lett, akik az elismerés mellett szintén 1 millió forintot vihetnek haza.

A szervezők közösségi oldalukon emlékeztettek: nagy köszönet jár a Nemzeti Kulturális Alapnak, hogy közel 25 éve áll a rendezvény mellett, örömükre szolgál, hogy a támogatásuknak köszönhetően az elmúlt időszakban 500 "utcazenész" között 31 millió forint kerülhetett odaítélésre egyrészt a közönség, másrészt a szakmai zsűri által.