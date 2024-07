Egy Olaszországban élő orvos, Zord Ágnes indította útjára a testvérvárosi kapcsolatot 1999-ben. A két város közötti kapcsolat azóta is tart.

A köszöntő vacsora a testvérvárosok képviselőivel Estében

Fotó: szervezők / Forrás: Napló

Este és Tapolca városának egyik első, közös élménye 2000-ben a tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola diákjainak látogatása volt Estébe. Olyan, több száz éves, számos történelmi emléket felidéző templomokban adtak koncertet, mint a Chiesetta San Martino és az Este melletti Arqua Petrarcában található Santa Maria Assunta templom, melyet az egyik legnagyobb olasz költő, Petrarca is rendszeresen felkeresett.

Huszonhárom éve tart a testvérvárosi kapcsolat

A huszonhárom év alatt több kisebb-nagyobb delegáció, csoport látogatott el Estébe, illetve érkezett onnan Tapolcára – tudtuk meg a jelenlegi kapcsolattartótól, Kovács Rita tolmácstól. – Estében egy évben két fontos, látványos és igen tartalmas, az európai értékek megóvására épülő eseményt rendeznek. Szeptember végén az úgynevezett európai ünnepet, és áprilisban az Este in Fiore nevű virágkiállítást és vásárt. Tapolca városát – miként Este francia, angol, német vagy amerikai testvérvárosát – mindig meghívják ezekre az ünnepekre. Estében kiemelkedően fontosnak tartják, hogy a fiatalság megismerje az európai országok kultúráját, ezért minden egyes alkalommal a tapolcai középiskolák diákjaival, és az őket kísérő tanárokkal utaztunk ki. Idén is részt vettünk az Este in Fiore eseményen, de ezúttal egy különleges, Action Project nevű, európai uniós pályázat keretében, melyet 2023-ban Este városával együtt nyertünk meg. Estének másik négy várossal együtt sikerült kidolgoznia egy tervet: a résztvevő városok a fiatalokra fókuszálva szerveznek egy három-négynapos találkozót és bemutatják városuk nevezetességeit, kultúráját, és rendeznek egy, a fiatalok, és az európai értékek szempontjából fontos tematikára épülő konferenciát – mondta el Kovács Rita.

A tapolcai delegációban az önkormányzat részéről Harangozóné Horváth Katalin és Ságvári Lászlóné pályázatokért felelős munkatársak is részt vettek, ők intézik a projekt adminisztrációját is – mondta a tolmács, kísérő. A projekt tapolcai, júniusi nemzetközi rendezvényének egyik szervezőjeként utazott Böröndy Tamás, a Tourinform iroda vezetője és Szóvári Adél tanárnő, valamint a Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium diákjai, Nyári Annabella, Kovács Boglárka és Ritecz Klaudia mellett.