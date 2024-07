Kováts Péter kiemelte, hogy a fesztivált nemzetközi szinten jegyzik

Fotó: Nagy Lajos/Napló

– A hegedű összekötő kapocs a különböző zenei műfajok között, hiszen a fesztiválon nemcsak klasszikus zenei koncertek vannak, hanem népzenei, jazz- és világzenei koncertek. A fesztiválnak fontos célkitűzése volt az is, hogy a pályakezdő vagy a pályára készülő fiatalok is bemutatkozhassanak. Meg kell említeni a veszprémi Gárdonyi Zoltán Ifjúsági Kamarazenekart, mely minden évben fellépett a fesztiválon, ahogyan a zeneakadémista fiatalok, versenyek győztesei is. Az Auer Fesztivál abban is különbözik sok magyarországi fesztiváltól, mert mi nem kész produkciókat vásárolunk, hanem eleven, élő kapcsolatot alakítunk ki a veszprémi zenei élettel. A fesztivál rendezője és rezidens zenekara a Bartók–Pásztory-díjas veszprémi Mendelssohn Kamarazenekar, a meghívott vendégművészek a zenekar kíséretével lépnek fel. Ez óriási erőt ad a zenekarnak, egyben a veszprémi zenei életet is megpezsdíti.

Az elmúlt kilenc évben számtalan Grammy- és Gramophone-díjas művész, a nemzetközi zenei élet krémje lépett fel Veszprémben, közölte a művészeti vezető. Nemcsak hegedűsök, hanem zongoristák, csellisták és kamaraegyüttesek. Két új együttes is a veszprémi fesztiválnak köszönheti a létét: az Auer Trió, mely az első évben jött létre itt, a fesztiválon, a másik pedig a most megalakult Új Auer Vonósnégyes.

A fesztiválközönség az elmúlt évek során hallhatta már Veszprémben többek között Gidon Kremer, Maxim Vengerov, Vadim Repin, Mischa Maisky, a Borogyin Vonósnégyes, Sergej Krylov, Yuri Bashmet, Kocsis Zoltán, Vásáry Tamás, Baráti Kristóf, Frankl Péter, Kelemen Barnabás, Ránki Dezső, a Keller Kvartett és az Auer trió játékát. A tizedik évfordulóra való tekintettel vannak visszatérő vendégek: Gidon Kremer 2018-ban, Avi Avital 2019-ben, Lucas Debargue tavaly lépett színpadra, idén ismét nagy örömmel fogadták a meghívást. A szervezők arra törekedtek, hogy minden évben új arcok legyenek – így eddig csak Mischa Maisky lépett fel kétszer is –, de valószínűleg a következő években ezen változtatnak majd. Jó, ha a közönségnek vannak kedvencei, és azokat újra meghallgathatja, viszontláthatja. Az említettek mellett idén fellép a friss Liszt-díjas Corpus Harsonakvartett és a kiváló Setup ütőegyüttes. Szólóestet ad a sokszoros nemzetközi versenygyőztes kolumbiai gordonkaművész, Santiago Cañon-Valencia, itt lesz a lengyel Volosi együttes, amely jelentős képviselője a világzenei szcénának. A fesztivál záróestjén hamisítatlan latin-amerikai muzsikát ígér a világklasszis hegedűs, a venezuelai Alexis Cardenas és együttese, a Recoveco, akik többek között Romero- és Astor Piazzolla-szerzeményeket is előadnak.