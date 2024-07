Amint azt badacsonyörsi otthonában – egyben műtermében – elmondta, a 180 centiméter széles és 120 centiméter magas képet egy magángyűjtő megrendelésére készítette el, s ez eddigi legnagyobb méretű alkotása. A festményen feltűnnek a környék tanúhegyei, a Balaton víztükre, valamint a térség kápolnái is láthatók rajta.

Az ifjú Balaton-díjas festőművész, Vollein Ferenc élete eddigi legnagyobb képét festette meg

Fotó: Szijártó János/Napló

Vollein Ferenc balatoni tájképek mellett balatoni legendákat, mondákat feldolgozó alkotásokat, a szakralitás élményeit megjelenítő festményeket, valamint a toszkán és dél-itáliai tájakat ábrázoló műveket formáz meg ecsetjével. A huszonöt esztendős alkotó számos egyéni és csoportos kiállításon mutatkozott már be a művészetkedvelő közönség előtt, festményei Magyarország legnagyobb aukciós kiállításán és aukcióján is megtalálhatók. A Pintér Aukciósház másfél évtizede rendezi meg Balatonfüreden az impozáns Vaszary Galériában hazánk legnagyobb aukciós kiállítását, majd az azt követő nyílt aukciós árverését, ahol a badacsonyörsi fiatalember három korai festménye is megtalálható. – Olyan alkotók társaságában szerepelnek a műveim, mint Aba-Novák Vilmos, Aknay János, Basilides Sándor, Egry József, Benczúr Gyula, Borsos Miklós, Bukta Imre, Csók István, Salvador Dalí, Galambos Tamás, Kisfaludi Strobl Zsigmond, Iványi-Grünwald Béla, Kokas Ignác, Rippl-Rónai József, Szőnyi István, Vaszary János, Zsolnay Júlia. A három korai munkám közül a Szüretelők 2010-ben, a Pünkösd a Szent Mihály-dombon 2011-ben született, a harmadik, az Imádság a halászokért pedig 2012-ben készült el – mondta Vollein Ferenc, aki a mostani óriáskép befejezése után szinte azonnal már egy másik mű tervezését kezdi meg.