Eredetileg divat- és textiltervezőnek tanult, de aztán gyárakban dolgozott, hogy párjával otthont teremthessenek maguknak. Nemrégiben váltott szerelemprojektjére, azaz már csak azzal foglalkozik, amit igazán szeret. Ezért mondta nekünk fél éve, hogy "most csóró vagyok, de boldog". Nos, megkérdeztük erről is és még mindig csóró és még mindig boldog, de már sokkal jobbak a kilátásai, ugyanis bevételeit visszaforgathatja újabb kollekciók készítésébe. Sokan már ismerősként köszöntik a vásárokban és szívesen beszélgetnek vele, azért is, mert el tudja mondani, miért lehet csinosan bizarr egy ékszer és mesélhet arról is, miért volt érdemes belevágni álma megvalósításába.