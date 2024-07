Augusztus elején ismét fényekbe, hangjegyekbe, ízekbe és élményekbe borul a balatoni jazzfalu, ahol a szervezők eddig négyszáz koncerttel kedveskedtek a vendégeknek. Miután régóta missziójuknak tartják a zenei edukációt, idén is olyan értékesnek vélt produkciókat mutatnak be a közönségnek, amelyek több korosztálynak is örömet szereznek. Elsején, az úgynevezett nulladik napon a dj-páros, Andrew J és Dan von Schulz nyitja a nagyszínpadot, ahol utánuk a brit díva, Izo FitzRoy következik, akinek blues, soul és gospel alapú dallamait hamar szívébe zárhatja a közönség. A rendezvényfolyam egyik legfénylőbb csillaga, Anastacia aligha szorul bemutatásra, a karcos hangú „sprock-ikon” lassan negyedszázada robbant be a zenei világba, azóta 52 millió eladott lemezt és 225 díjat jegyez, a World Music Awardsot például háromszor nyerte el. A soul, a pop és a rock műfaját vegyítő énekesnő már fellépett Michael Jacksonnal, Luciano Pavarottival és Elton Johnnal is, mifelénk a legnagyobb slágerei mellett alighanem az elmúlt években született dalai is megszólalnak.

Forrás: archív

Másnap a Jazzy Rádió alapító-műsorvezetője, Jazzkovács László „kéredzkedik” fel a nagyszínpadra, majd egy valódi örökzöldnek, Tony Hadleynek lehet tapsolni. A ’80-as évek pop-rock hangzását sokan a Spandau Ballethez kötik, a korszak újromantikus zenei irányzatának jeles képviselője volt a csapat, és igazi világsikereket köszönhetünk nekik. Feloszlásuk után Hadley dalszerzőként működött, majd szólókarrierbe kezdett. Ennek idestova negyven éve, de unikális hangjával és szenvedélyes dalaival biztosan meghódítja majd a „piknikezők” szívét. Öt év után a ’90-es évek acid jazz műfajának úttörője, a The Brand New Heavies is visszatér Paloznakra – a híres nótáival, izgalmas és újító dallamaival –, hogy újra nagy funky show-t csináljanak a dűlőben. Sok R&B- és soulsláger fűződik a nevükhöz, de számos hollywoodi szuperprodukció soundtrackjében is helyet kaptak. Szombaton a holland, a popot diszkóhatásokkal, ’70-es évekbeli feldolgozásokkal és modern elemekkel ötvöző Son Mieux táncoltatja majd meg az egybegyűlteket, aztán az est a ’90-es években alakult brit együttes, a Morcheeba koncertjével folytatódik, akiknek a sikere az elmúlt évtizedekben töretlen. A hatmillió eladott lemezzel büszkélkedő csapat a legújabb albumáról is hoz majd dalokat a nemzetközi hírű butikfesztiválra, de ne legyen kétségünk afelől, hogy holdfényes bulijukon a Rome Wasn’t Built In a Day is felhangzik.