Így összegezte tapasztalatait Kulcsár-Székely Attila, a programot szervező, lebonyolító Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye vezetője lapunk érdeklődése nyomán.

Folyamatosan élénk érdeklődés kísérte a Badacsonyi borhét programjait

Fotó: Szijártó János / Napló

Mint mondta, a fesztiválnak alapvetően két fokmérője van, az egyik a részt vevő borászatok elégedettsége, a másik a közönség létszáma. – Úgy gondolom, mindkét szempontot vizsgálva büszkék lehetünk, hiszen az idei Badacsonyi borhét felülmúlta minden előzetes várakozásunkat. A kitelepült kilenc borászat tulajdonosai, munkatársai úgy nyilatkoztak, hogy a kereslet és az értékesítés alapján az egyik legjobb borhetet zárták. Ami pedig a közönséget illeti, a kihelyzett 52 asztalhoz tartozó padok sok esetben megteltek, nem beszélve az erre sétáló vagy éppen valamelyik pult előtt álló vendégekről. Több száz, akár félezer érdeklődő, s köztük sok borfogyasztó érkezett esténként, tulajdonképpen a foci-Eb vasárnapi döntőjének kivételével minden nap erős volt. A közönség szórakoztatását a tizenhét napon át összesen huszonkét színvonalas fellépő, zenekar biztosította úgy, hogy adott esetben a szolid borozgatásra vagy az önfeledt szórakozásra, bulizásra is lehetőségük nyíljon a vendégeknek. Úgy érzem, megtaláltuk ebben az arany középutat, és sikeres Badacsonyi borhétről számolhatok be. Ezért természetesen köszönet jár munkatársaimnak, de Krisztin N. Lászlónak polgármesternek is, aki mindvégig közreműködött a rendezvény lebonyolításában, az pedig nagyon nagy örömünkre szolgált, hogy a megnyitón Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter is részt vett – hangsúlyozta Kulcsár-Székely Attila.

A Badacsonyi borhét tizenhét napon át remek programokkal és nívós borokkal fogadta az érdeklődőket

Fotó: Szijártó János / Napló

A Badacsonyi borhéten hagyományosan kihirdették a badacsonyi borverseny eredményeit is, a látogatók pedig az áprilisi megmérettetés legjobb borait kóstolgathatták tizenhét napon át, mivel a rendezvényen csak olyan nedűk kerülhettek az asztalokra, amelyek legalább bronzérmes minősítést szereztek.