A próza és muzsika, klasszikus- és könnyűzene együttes erővel varázsolja a színpadra a történelem legviharosabb korszakát, régi pesti lokálok hangulatát, bensőséges jeleneteket és tanulságos fordulatokat, amelyekbe nem csak belefeledkezni érdemes: tanulnunk is illik belőlük.

Februárban Kriszta Kinga, Horváth István, valamint Oberfrank Péter várja a közönséget Tavaszi Hangok című műsorával, majd az évadot májusban a Jazzation Acappella Együttes zárja. A modern acappella szerelmeseit és a műfajjal csak most ismerkedőket ugyancsak várja az együttes, mely különleges válogatást kínál repertoárja legjavából: komplex harmóniáik, virtuóz improvizációik, a világ minden tájáról gyűjtött zenei élményeik hozzák testközelbe a gondolati mélységet és lélekemelő magasságot, melyet közösen járnak be hallgatóságukkal ezen a koncerten.