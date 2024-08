„Örömmel jelentjük be, hogy csatlakozik színházunk társulatához Czéh Dániel, Horváth Márk és Markó-Valentyik Anna Junior Prima-díjas bábművész” – olvashatjuk a társulat honlapján. Czéh Dániel korábban a Bóbita Bábszínház, illetve a KL Színház tagja volt. A repertoáron maradó előadások mellett az új évadban a Hangoló című babaszínházi előadásban, a Szélkötő Kalamona című – óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló – kesztyűsbáb-produkcióban, illetve az ifjúsági színházi Rómeó és Júliában láthatja a közönség. Horváth Márk a Vaskakas Bábszínház társulatának volt tagja, nemcsak színészként, de látványtervezőként is sokat foglalkoztatott alkotó, ezért a bábszínház műhelyének vezetőjeként is köszönthetjük. A Kabóca Bábszínház közönsége A szegény halász meg a túl sokra vágyó felesége című új bemutatóban találkozhat vele. Markó-Valentyik Annát a Vaskakas Bábszínház és a KL Színház produkcióiban láthattuk, az új évadban színészként és rendezőként is tevékenykedik. A legkisebbeknek szóló Hangoló mellett felújítják nagy sikerű kabócás rendezését, a Gréta című darabot.

Tóth Andrej alkotó-rendező-grafikus, Brányi Mária alpolgármester és Markó Róbert a Kabóca évadbejelentő sajtótájékoztatóján

Fotó: Kabóca Bábszínház

Elszerződik a Kabóca Bábszínháztól Mészáros Ágoston Jakab, Sebestény Jakab és Urbánné Szívós Réka. Három új társulati tag mellett három egyetemista is a színháznál tölti szakmai gyakorlatát. Hus Laura, Simon András és Szakács Nadin a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói. Laurát a Csillagbuszban, Andrást a Sárkányék házában és a Rómeó és Júliában, Nadint pedig a Hangolóban, a Grétában, a Sárkányék házában, A meggyfa meséjében, illetve a Rómeó és Júliában láthatja a közönség.

Röviden a Kabóca új évadjának darabjairól

A beszédtanulásra, az első hangadásokra összpontosító Hangoló babaszínházi előadás a legkisebbeknek szól, ebben az artikuláció, a mimika izommunkája kerül fókuszba, s a szülők is aktív részeseivé válhatnak a közös játéknak. Óvodás és kisiskolás korosztálynak szól a Szélkötő Kalamona című kesztyűsbáb-előadás, a magyar népmesekincs kevéssé ismert, rendkívül mozgalmas darabja. Danny Bain és Gulyás Anna a brazil tengerpartra kalauzolnak A tenger ünnepe című produkcióban. A szegény halász meg a túl sokra vágyó feleségének történetét alighanem mindenki ismeri, ezúttal marionettszínházi formában találkozhatunk a mesével.