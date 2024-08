A Várpalotai Bányász Fúvószenekar művészeti értékét számtalan elismerés, díj és kitüntetés bizonyítja. Számtalan fesztiválon, fúvószenekari találkozón mutatták már be tudásukat határainkon innen és túl, öregbítve ezzel Várpalota jó hírét is. A fennállásának 95. évfordulóját ünneplő zenekar rangos eleme a település művészeti életének, népszerűségüket mi sem példázza jobban, mint a vasárnap este a Thury-vár udvarán adott koncert, ahol tömött széksorok előtt adtak számot tudásukról a közönség mellett a szakértő zsűrinek is, hiszen nyárzáró előadásuk minősítő hangverseny is volt egyben.

A Szellinger Tamás karnagy (balra) vezette fúvószenekar szakmai elismerést is kapott a nyárzáró koncerten Fotó: Szabó Péter Dániel

– A zene szeretete és a várpalotai bányász hagyományok tisztelete az, ami összeköti a sokszínű társaságot. Ezt igyekszünk a fiatalabb generációknak is továbbadni. Ezért Zenéről képekben címmel rajzpályázatot hirdettünk az évforduló kapcsán, amelyre közel 100 alkotás érkezett óvodás- és általános iskolás korú gyermekektől. A zsűri által a legjobbnak ítélt pályaművek készítőit a koncerten is díjaztuk, az alkotások pedig megtekinthetőek egy kiállítás keretében a várpalotai Öcsi cukrászdában – mondta el Nyírő Gábor, a fúvószenekar tagja.

A művészeti együttes a már jól megszokott módon ezúttal is igen színes repertoárral készült a vasárnap esti koncertre. A közönségkedvencek mellett olyan klasszikus darabok is műsorra kerültek, mint Erkel Ferenc Dózsa György című operájából a Fegyvertánc, vagy épp a Szomszédok teleregény főcímdala révén sokak által ismert zeneszerző, Hidas Frigyes Vidám zene című műve.

Mozgalmas hónapokat tudhat maga mögött egyébként a Várpalotai Bányász Fúvószenekar. Ajkán a 100 éves bányász fúvószenekar ünnepi előadásán léptek a közönség elé, augusztus közepén pedig Oroszlányban adtak nagy sikerű koncertet. A héten a bányászlámpás felvonuláson, illetve a szombati városi bányásznapon is muzsikálnak, közben pedig készülnek hagyományos, karácsonyi koncertjükre is.

A hangversenyen Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere is méltatta a jubiláló zenekart, majd a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség elnöke, Szabó Ferenc ismertette a minősítés eredményét. Kiderült, a Szellinger Tamás karnagy vezette együttes koncertfúvós kategóriában arany minősítést kapott.