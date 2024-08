A Zircikon fesztivált tavaly nyáron tartották meg először, akkor az Európa Kulturális Fővárosa programhoz kapcsolódott és ezrek buliztak együtt a hazánkban a legnépszerűbbnek számító pop- és rockegyüttesek koncertjein. Idén hasonlóképp neves együtteseket hívtak meg fellépőnek, főként olyanokat, amelyeknek dalait az unokák, a szülők, a nagyik együtt élvezhetik. A helyi fiatalok körében végzett közvéleménykutatás alapján az ő kedvenceiket is felkérték a szervezők, adjanak műsort a Bakony fővárosában.

Szeli Dóra Réka, a zirci Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB intézményvezetője interjúnkban beszélt arról is, hogy a programok széles körű összefogás révén valósulnak meg, a város több pontján, és a három napos esemény kapcsolódik azoknak a rendezvényeknek a sorához, amit idén annak jegyében tartanak meg, hogy Zirc negyven esztendeje lett város.

A fesztivál első napján reggeli aerobiccal melegíthetünk be a folytatásra. Igénybe vehetjük az egészségügyi és a sporttanácsadás számos formáját, szűrővizsgálatokon vehetünk részt és várostörténeti sétára indulhatunk. A helytörténeti kiállítás és a helytörténeti mozaik érdekes részletekkel egészítheti ki tudásunkat, megnézhetjük Ladányi Józsefnek, a Zircen élt festőnek a képeit, megcsodálhatjuk, milyen sokféle színnel, gazdag fantáziával tudta megjeleníteni a bakonyi kisváros ikonikus épületeit. Gyermekűsort ad a Kaláka, kézműves foglalkozásokon vehetünk részt, BMX-bemutató lesz a pumpapályán és veterán járművek vonulnak végig a település utcáin. És ezzel még korántsem soroltunk fel minden kikapcsolódási lehetőséget, látni- és élveznivalót, de többet ajánl még interjúnkban Szeli Dóra Réka.

A helyi kiállítások, múzeumok, gyűjtemények szintén érdekességekkel készülnek a Zircikonra és ingyenes, kedvezményes látogatási lehetőséggel.

A fesztivál második napján a Zirci Ciszterci Apátság díszudvarában várják programok a gyerekeket, a családokat. A bazilikában 11 órakor kezdődik el a Szent Bernát-napi ünnepi szentmise, ami egyben Huszár Lőrinc atya ezüstmiséje. Kapitány Dénes orgonaművész a negyedszázados jubileuma alkalmából "25 éve a zirci apátság orgonájánál" címmel ad koncertet G. Noé Judit közreműködésével 16 órától. Az Alkotmány utcai rendezvénytéren pedig 8-tól 14 óráig tart a főzőverseny, bakonyi ízek rotyognak majd a bográcsokban, kerülnek terítékre. Késő este Dj Kicsee és Tehel Károly biztosítja a zenét, elhangzik a Zirc Top40, a városlakók kedvencei alapján összeállított slágerlista. Erre a neten még most is lehet szavazni.

A fesztivál harmadik napján a 10 órakor kezdődő szentmise után a Szent István téren tartják meg a városi rendezvényt, államalapító Szent István királyunk és az új kenyér ünnepét. Díszpolgári címet, Pro Urbe emlékérmet és középiskolai ösztöndíjakat adnak át.