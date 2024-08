Az Alsóörsi Festőörs 2008-ban alakult egyesületté, melynek célja volt a környék alkotóinak összefogása, alkotótáborok, kiállítások szervezése. – Az alkotók különböznek egymástól, különbözik a stílusuk, technikájuk, mégis összeköti őket az, hogy szeretnek festeni. Ugyanolyan hétköznapi emberek, mint bárki más, mint mi, akik itt vagyunk a megnyitón, csak ők egy kicsit másként látják a világot, másként fejezik ki érzéseiket, gondolataikat. Érzékenyek a világ dolgaira, a szépségre, és törekszenek rá, hogy ezt a szépséget maguk is megjelenítsék – utalt a kiállításra a főszerkesztő.

Őrzik szeretett mesterük emlékét

Elhangzott még, Horváth Lajos festőművész volt a csoport művészeti vezetője. Ő volt, aki figyelte az alkotók munkáját, elmondta a véleményét, tanácsokat adott, de nem változtatta meg az alkotók egyéni stílusát, karakterét, nem formálja át őket a saját képére. Mesternek szólították, így tisztelték őt, felnéztek rá, adtak a szavára.

Horváth Lajos 2019. június 30-án halt meg, fájdalmat, hiányérzetet hagyva maga után.

Nagy űrt hagyott maga után Veszprém vármegye és a hazai képzőművészeti életben, az alsóörsi alkotók közösségében különösen. Nincs már, aki biztassa, támogassa, segítse, terelgesse, vezesse, inspirálja őket, foglalkozzon velük. Nincs, aki tanítsa őket, hiszen az alkotók nagyon sokat tanultak tőle a festésről, művészettörténetről, stílusirányzatokról. Nincs jelen valóságosan, mégis itt van velük – velünk –, a gondolataikban, emlékeikben.

Fotó: Fülöp Ildikó

A Festőörs javaslatára, a képviselő-testület jóváhagyásával a Török Ház felső benti szobája a Horváth Lajos-emlékterem nevet viseli, és a házba belépve, rögtön a „mestert” ábrázoló festménnyel találjuk szemben magunkat. Ennél szebb emléket nem adhat, nem állíthat egy közösség. Ahogy Fenyvesi Julianna emlékét is őrzik, őrzi egy festmény. Nem kérdés, hogy az ő emlékük megmarad, őrzik az alsóörsiek. Nem felejtik, nem felejtjük el őket. Fessünk. Fessenek. Ezt hagyta, mondhatni, „végrendeletként”, utolsó üzenetként Horváth Lajos szeretett, kedves tanítványainak. És ők megfogadták ezt, festenek – hangsúlyozta Balla Emőke. A Napló főszerkesztője elmondta azt is, hogy Horváth Lajos halála után két évig Sáska Tibor festőművész vezetésével, aztán önállóan dolgoztak. Ma már nincsenek a heti találkozások, a vasárnapi műhelymunkák, közös alkotás, megbeszélés, kritika, egymás segítése, de tartják egymással a kapcsolatot, és évente egyszer, augusztus elején a Török Házban bemutatják, milyen festmények születtek az elmúlt évben. Itt főként az elmúlt időszak munkáiból válogattak az alkotók, de vannak régebbi művek is: általában alkotónként nyolc, van, akitől kevesebb.