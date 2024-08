A Révfülöpi Country Music Festen sem volt ez másképp, és a napokban a Révfülöp Blues eseményei iránt érdeklődők ugyancsak megtöltik a nézőteret. Sőt, sokan még táncolnak is a népszerű előadók muzsikáira.

Benkő Zsolt és Fekete Jenő a Révfülöp Blues csütörtöki koncertjén

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Az első esten Fekete Jenő és a BluesSteel zenélt, augusztus 9-én, pénteken a Jumping Matt and his Combó és a Ripoff Raskolnikov Band játszik 19.30-tól. Szombaton ugyanebben az időpontban a Tóth Bagi Csaba Quartet és a Tornóczky All Access lép színpadra, Benkő Zsolt és Pribojszki Mátyás közreműködésével.