– Megrendítő hallani olyan ember élettörténetét, akinek földi születésnapját üljük most, de méltán mondhatjuk, hogy ez egyben a szentségre törekvés, a szentségre való meghívásnak a születésnapja is – hangsúlyozta Udvardy György veszprémi érsek Bódi Mária Magdolna földi születésnapjának ünnepén Veszprémben. A főpásztor köszöntőjében elmondta, ünnepre hívott az egyház, amikor Szent Domonkosra emlékezünk, és kérjük az ő közbenjárását. Ugyanakkor az egyházmegyében Bódi Mária Magdolna, Isten szolgálója földi születésnapját ünnepelhetjük. Ezen az ünnepen lehetőségünk van arra is, hogy a Szentatya döntésének megfelelően és a kongregáció hathatós közbenjárását követően, a meghirdetett dekrétum szövegét ismertessük, amely elrendeli Isten szolgálója, Bódi Mária Magdolna boldoggá avatását – mondta.

Forrás: Veszprémi Főegyházmegye

A szentmisén elhangzott a Szentatya dekrétuma, majd az érsek prédikációjában arról beszélt, a boldoggá avatás milyen öröm az egyházmegye számára.

A főegyházmegyében az elmúlt időszakban hatékony pasztorális munkát végzett az ezzel megbízott munkacsoport. Kiemelték Magdi azon erényeit, amelyek lelki életünkben, megújulásunkban segíthetnek. Ilyen például az öröm, a céltudatosság, a hűség, az önkéntesség és önzetlenség, a mindennapok helytállása. Kiemelték a bátorságát, a tisztaságát és az erejét is.

Elhangzott még, hogy a liturgikus előírások lehetőséget adnak arra, hogy Bódi Mária Magdola képét az ő boldoggá avatásáért imádkozva elhelyezhessük a templomban.

A szentmisét követően ünnepi hangversenyt adott a Mendelssohn Kamarazenekar Dankos Attila orgonaművész közreműködésével.