Az idei lineup-ban olyan világhírű sztárok és formációk szerepeltek a MOL Nagyon Balaton Nagyszínpadon, mint Izo FitzRoy, Anastacia, a The Brand New Heavies, Tony Hadley, a Kraak & Smaak, a Son Mieux, a Morcheeba, vagy az MF Robots. A fesztiválnak otthon adó Paloznak faluközpontjában évről évre a jazz hazai legjei lépnek fel, olyan formációkkal találkozhattak itt a piknikezők, mint a Pénzes Máté és a Zseb, a Sárik Péter Trió, a The Qualitons, a New Fossils, a Claudia Raquel Quintet, a Gorg & Benzol, a Symbiosis 5, Palágyi Ildikó, vagy a Pálmai Panna - Oláh Krisztián duó.

Augusztus elején ismét a jazz fővárosává alakult balatoni mesefalu

Fotó: Mohai Balázs

A Jazzpiknik nyitónapján Izo FitzRoy lépett a Nagyszínpadra. A londoni csillag nemrég mutatkozott be itthon, és a magyar közönség hamar a szívébe zárta. Nem véletlen: Izot gyakran hasonlítják Janis Joplinhoz, karcos hangja, erőteljes színpadi jelenléte nagy hatással bír – így volt ez a paloznaki nyitókoncertjénél is. Őt követte az idei lineup egyik legnagyobb sztárja: Anastacia. Már a koncert kezdete előtt megtelt a Nagyszínpad előtti tér, nyolcezren voltak kíváncsiak a 2000-es évek amerikai dívájára. Anastacia a koncert elején gratulált Kós Hubertnek a frissen szerzett első magyar olimpiai aranyért – amiért a zenész a fesztiváligazgatóval együtt szurkolt a backstageből, a sztár előző este is a hazaiakat támogatva követte az olimpiai eseményeket a szállodából –, a tömeg kitörő lelkesedéssel fogadta a gesztust. A koncerten az összes gigasláger felcsendült, mellette feldolgozások, a zenekari tagok szólói és Anastacia legújabb dalai is elhangzottak. A zenész a vele készült interjúkban többször kiemelte, hogy mennyire magával ragadta a térség varázsa, a balatoni környezet, és bár korábban több ízben játszott már hazánkban, egy szigethez hasonlította a mostani koncerthelyszínt és a környéket.

22 000 piknikező részvételével, négy színpadon, 46 koncertélmény után a hétvégén zárult a 12. Paloznaki Jazzpiknik

Fotó: Mónus Márton

A piknik második, pénteki napját a Belau duója nyitotta. Az est egyik headlinere a ’80-as évek pop-rock legendája, Tony Hadley volt, az egykori Spandau Ballet frontembere. A formáció feloszlása után Hadley szólókarrierbe kezdett, tovább éltetve az örökzöld slágereket. A koncert az égieket is megmozgatta, erős zivatar érkezett a fesztivál fölé; a brit énekes többször kiemelte, hogy számára otthonos ez az időjárás. A hű közönség az eső ellenére is kitartott, és végigtáncolták az összes nagy kedvencet: a Through the Barricades, a True és a Gold című slágereket – kérésük meghallgatásra lelt, így a koncert vége előtt ismét kitisztult az ég. Az este folytatásaként a TBNH-univerzumba csöppentek a piknikezők. A jazz-funky királyai mit sem vesztettek fényükből az elmúlt négy évtizedben, Simon és Andrew ismét kirobbanó energiával fogadta a paloznaki közönséget. A pénteki este erőteljes lineupot ígért, a The Brand New Hevies után a Kraak & Smaak Live formációja lépett színpadra. A zenekar fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a piknikezőkkel – egy kis csavarral: egy különleges vendéget láttak viszont a paloznaki színpadon, Izo FitzRoyt, aki a zenekar első dívái között szerepelt. A legnagyobb slágereket hozták el, mindezt a szokásosnál nagyobb felállásban, egy fúvószenekar kíséretében. Berenice van Leer és Izo FitRoy együttes fellépése teljesen egyedülálló koncertélménnyel örvendeztette meg a piknikezőket.