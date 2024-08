Takács Miklós elnök elmondta, az esemény célja, hogy minden évben Cholnoky Jenő (1870–1950), a veszprémi származású földrajztudós – egy, a születésnapjához közeli időpontban – munkásságáról, érdemeiről emlékezzenek és beszélgessenek a meghívott vendégek és érdeklődők. A helyszínválasztás sem véletlen, hiszen a Balaton és a Balaton-felvidék a tudós kutatásaiban központi szerepet játszott. Az eseményt szervező három egyesület is szimbolikus, a szülővárost a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület, a gyermekkori nyarak színhelyét a Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület, a földrajztudós legkedvesebb táját pedig a Nők a Balatonért Egyesület képviselte.

Takács Miklós, a Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület elnöke nagyon fontosnak tartja, hogy emlékezzenek a Balaton kutatójára, Cholnoky Jenőre Fotó: a Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület

Takács Miklós, a helytörténeti egyesület elnöke megnyitójában örömét fejezte ki, hogy a járványos időszakok ellenére eddig minden évben meg tudták tartani a rendezvényt. Emlékeztetett, hogy Cholnoky Jenő ezer szállal kötődött Balatonarácshoz és Balatonfüredhez, gyermekkora nyarait a család arácsi nyaralójában töltötte, később egyetemi tanárként éveken át nyaralt a Balaton-parti városban. Az elnök szólt az elmúlt években a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával megjelent Cholnoky-kötetekről is, köztük kiemelve a Balaton–Veszprém és a Cholnoky család története című könyveket, melyek széles körű ismereteket nyújtanak az érdeklődők számára Cholnoky Jenő életéről, munkásságáról és a tóhoz kötődő viszonyáról.

A meghívott vendég, Rybár Olivér geográfus, földrajztanár, Cholnoky életének kutatója az elmúlt évek tudományos eredményei kapcsán beszélt Cholnoky skandináv utazásairól és arról, hogy ma már megcáfolhatók azok a legendák, mely szerint a tudóst Nobel-díjra terjesztették volna fel. Szó esett Cholnoky balatoni kutatásairól, valamint a tudós önéletrajzáról, melynek teljes kiadására három évvel ezelőtt nyílt lehetőség. A résztvevők a földrajztudós életének helyszíneit is felelevenítették, kolozsvári egyetemi tanárságával kapcsolatban pedig a csodával határos módon megmenekült fényképgyűjtemény sorsa is szóba került, melynek anyaga ma már online is kutatható.