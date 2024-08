Az észtországi, litvániai, görögországi, amerikai és finnországi gyökerekkel rendelkező, Erinys Quartet 2018-ban alakult a helsinki Sibelius Akadémián, ahol szorosan együttműködtek Marko Ylönen csellistával. Néhány éves fennállásuk alatt számos koncertet adtak már Finnországban, megfordultak Európa többi országában és az Egyesült Államokban is, valamint számos meghívást kaptak workshopokra és fesztiválokra. 2023-ban elnyerték a Bad Tölzi Nemzetközi Vonósnégyes Versenyen Bad Tölz város közönségdíját, valamint az Esterházy Alapítvány különdíját a legjobb Haydn-vonósnégyes interpretációért.

Forrás: Nicole MCH Photography

Bár nevüket Aiszkhülosz Oreszteia című görög tragédiájának fúriái (Erinys) után választották, zenéjüket nem a harciasság, hanem a dinamika és a lágyság ötvözése jellemzi. Erről bárki meggyőződhet, aki ellátogat augusztus második vasárnapján a Tihanyba.

Az Esterházy Magyarország Alapítvány 2016 óta szervez Magyarországon kulturális és oktatási programokat. Előbbieket 2022 nyara óta az Esterházy Art Echo brand alatt. Az Esterházyak számára a vonósnégyes különleges jelentőséggel bír, hisz ezt a műfajt a herceg szolgálatában Joseph Haydn hozta létre az Esterházy-kastélyban végzett sokéves alkotói munkája során. Épp ezért tartja az Esterházy Magyarország Alapítvány fontosnak, hogy támogasson olyan fiatal együtteseket, amelyek alkotóként nemcsak Haydn, de a műfaj nagyköveteiként is gazdagítják Európa és a világ zenei kultúráját. Műsorukban szerepel Wolfgang Amadeus Mozarttól a B-dúr vonósnégyes No. 22, KV 589, Bartók Bélától a 3. vonósnégyes Sz. 85, BB 93, Ludwig van Beethoventől az Esz-dúr vonósnégyes No. 12, Op. 127.

Az Erinys Quartett előadása augusztus 11-én 20.30órától hallható a Tihanyi Bencés Apátsági Templomban.