Erről beszélt Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a térség országgyűlési képviselője a második Era Nova Összművészeti Fesztivál megnyitóján a nemeshanyi Pajtaszínházban csütörtökön délután.

Az Era Nova Összművészeti Fesztivál megnyitóján az idén hároméves Era Nova Kamarazenekar is fellépett

Úgy fogalmazott, az idilli falusi környezet sikertörténete, a közösség gyarapodásának záloga. A művészet és kultúra pedig növekedési pályára állítja a már amúgy is virágzó térséget. – Elindult egy sikertörténet, és bízom abban, hogy ez nem fog megszakadni. Mert valóban heroikus tett létrehozni valami újat, de fenntartani még nehezebb. Azt kívánom, hogy ez a közösség tudja megtartani hosszú távon is ezt a fesztivált. Itt vagyunk az ország egyik legszerencsésebb térségének sokáig elfeledett részén, amit önök nemcsak újra felfedeznek, hanem megnyitják azt a jövő felé a kultúra, a zene eszközeivel – mondta Navracsics Tibor a rendezvényt elindító, megszervező, annak helyet biztosító Kiss családot méltatva.

Nemeshany polgármestere, Vesztróczi Attila felidézte, hogy a 2023-ban hagyományteremtő szándékkal megrendezett Era Nova Összművészeti Fesztivál lelkes fiatalok összefogásából, szülői támogatással jött létre sokak örömére. – Nemeshany hírnevét nemcsak elődeink hagyatéka viszi tovább, hanem most már talán felkerülünk a fesztiválok térképére is. A rendezvény lebonyolításához hozzájárult a Magyar falu program pályázati rendszere, amelynek köszönhetően nemcsak a települések arculata újulhat meg, hanem a civil szervezetek is olyan lehetőséghez juthatnak, amellyel értéket tudnak teremteni – hangsúlyozta a polgármester.

Immár második alkalommal nyitották meg az Era Nova Összművészeti Fesztivál rendezvénysorozatot Nemeshanyban

A második alkalommal megrendezett Era Nova Összművészeti Fesztivál megnyitóján a szervezők, házigazdák nevében Kissné Wittmann Bernadett köszöntötte a résztvevőket. Beszédében szólt az előzményekről, ismertette a programot és bemutatta a fellépőket. A megnyitón a zenekedvelő közönség nagy örömére közreműködött az idén hároméves Era Nova Kamarazenekar, és megnyitották Bánhelyi József, Horváth Orsolya és Bánhelyi Judit Léna Feketén-fehéren: érzelmek színek nélkül című, lenyűgöző fotókiállítását.