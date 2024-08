Erről beszélt megnyitójában Kovács Zoltán országgyűlési képviselő a nagyalásonyi falunapon a Ludas parkban.

Kovács Zoltán nyitotta meg a nagyalásonyi Falunapot

Fotó: Tóth B. Zsuzsa / Forrás: Napló

– Gratulálok a jó eredményeket szerző kisdiákoknak, örülök, hogy itt, a falunapon szó szerint is megköszöni Csöngei Gábor polgármester mindazok munkáját, akik segítették az esemény szervezését, lebonyolítását. Az szintén örvendetes, hogy az ünnepre az elszármazottakat is meghívják. Régen a búcsúk szolgálták az együttes ünneplést, azok ma már inkább családiasak, a falunapok vették át a régi szerepet. Minden korosztályt megszólítanak a programok, ez fontos, mert az esemény így összetartja a település közösségét – mondta a képviselő.

Csöngei Gábor polgármester a képviselő-testület nevében megköszönte az elmúlt önkormányzati ciklusban végzett munkát a helyi lakosoknak. Hangsúlyozta, hogy a település eredményei, sikerei a falu közösségének érdemei is. Megköszönte a bizalmat a következő öt évre, mint mondta, folytatják a munkát, közösen dolgoznak együtt azért, hogy a rendezvényeket ne csak megtartsák, hanem fejlesszék is. – Hagyománnyá vált mostanra a falunap, amelyen az új kenyeret is ünnepeljük. Jó alkalom ez a nap arra is, hogy az elmúlt időszak nehezteléseit elfelejtsük, hogy békét kössenek, akik haragszanak egymásra. De emlékezzünk is ezen a napon azokra, akik ma nem tudtak eljönni, és azokra szintén, akik az elmúlt egy évben eltávoztak közülünk – mondta a polgármester. Hozzátette, hogy Kovács Zoltánnal harminc éve tart a munkakapcsolatuk.

Köszöntötte Bácsalmási Ákost és feleségét is mint a település legújabb lakóit. Megköszönte a vadásztársaságok tagjai, Vándor Ottó és Pető László, valamint családjuk támogatását, mint mondta, Domonkos Péter és Krisztián a vadhús feldolgozását végzi évek óta, a helyi asszonyok Molnár Mária vezetésével minden ünnepünkön főznek, a falugondnok, Bokor László és a közmunkások ugyancsak segítenek, Csörgics Éva és György, Rostás Rajmund. Gőgös Tamás traktorvezető minden évben itt van és segít a pakolásban – tette hozzá a polgármester hálásan.