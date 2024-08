– A szükség nem játszott szerepet a lemez megszületésében. Egyrészt már ősrégen is eljátszottunk a gondolattal, hogy talán a mi szövegeink is működhetnének torzított gitárokkal. Aztán pár éve újra előjött ez a téma, Rob is mondogatta nekem, hogy kellene valami ilyesmi, majd kitaláltuk, hogy megcsinálunk két-három dalt, amiből végül egy lemeznyi lett, annyira megszaladt a lendület, ez a Fém of Belga, ami 15 dal és 54 perc – magyarázta Tokyo.

Bár a Fém of Bëlga tartalmaz egy-két slágert, mint például a Zsolti, a Béka, vagy a Szerelmes vagyok, de alapvetően nem a legnagyobb sikerszámok szerepelnek rajta. Juhász Rob, a gitáros-zenei vezető elmondta, mi alapján válogattak dalokat a lemezre: „A dalok hallgatása közben leszűrődött, melyik mondja azt, hogy van egy olyan íz, értelmezés, ami még érdekes lehet, vagy mintha ki se jött az igazi formája, vagy a tartalomból adódó olyan megvalósítás, ami még inkább kiadja, amiről szól.”