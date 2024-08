– Kedves testvérek!

„Kemény beszéd ezt kihallgatja, csak nem ti is el akartok menni.

Uram, hová mennénk? Az örök élet igéi nálad vannak.”

Ez a nagyon radikális párbeszéd, aminek az evangéliumból lehettünk tanúi, mi számunkra is minden egyes alkalommal, amikor vasárnapról vasárnapra összejövünk az egyház hívó hangjára, halljuk Isten igéjét, az Úr szavát, részesedni az eucharisztiában, számunkra is ez a dráma válik valósággá.

Isten igéje, amikor elhangzik, mindig megszólító és mindig felszólító erővel érint meg bennünket. Megszólít a legszemélyesebben. Ugyanazt az evangéliumot halljuk, és mégis másként érint bennünket, mert másra van szükségünk, figyelmeztetésre, bátorításra, meghívásra. Isten igéje ismeri a mi személyes helyzetünket, amiben most vagyunk, és éppen ebben a konkrét helyzetben akar személyes megszólításával erőt adni nekünk. Ugyanakkor Isten igéje mindig felszólító erővel is bír. Menj és cselekedj hasonlóképpen, és akkor is igaz ez, ha nem mindig értjük az igének a tanítását, ha túl nehéznek tűnik, vagy úgy gondoljuk, ránk nem is vonatkozik, s mégis azt mondja, menj és cselekedj hasonlóképpen.

Kedves testvérek! Isten igéjével kapcsolatban három lényegi jellemzőt szeretnék kiemelni. Az első az, ami nagyon nagy ajándék, hogy amikor az Isten igéjét hallgatjuk, akkor nem emberi bölcselkedést, nem emberi megfontolást hallgatunk, még akkor sem, hogyha a Szentírásnak a szövegei évezredek során alakultak ki. Benne van az emberi tudás, a kultúra, az irodalomnak minden gyöngyszeme is, mégis hisszük, Isten szól hozzánk, ami a kinyilatkoztatás. Ezért, amit hallunk, az igaz. Milyen megerősítő ez, hogy nem vélekedést hallunk, nem többségi véleményt, nem olyan elgondolást, ami az emberiség egy szakaszában érvényes volt. Nem olyan tanítást hallunk, ami csak néhányaknak, a kiválasztottaknak, vagy éppen azoknak, akik képesek bölcsességüket megérteni, befogadják, nekik szólnak. Isten igéje igaz, és ez számunkra megerősítő, és akkor is igaz, ha ezzel az isteni igével meg kell küzdeni, mert néha nehéz, mert néha nem értem. Azért, mert néha nehéz befogadni azt is, akkor tudom megérteni, akkor tudom befogadni, ha hiszek abban, amit tartalmaz és hiszek annak, aki ezt mondja: az Istennek. Ez egy nagyon bensőséges, meg nem szűnő kapcsolatot kíván mindannyiunktól. Bízni az Istenben, bízni abban, aki szól hozzánk. Bízni abban, aki elküldi a fiát, aki életét adja értünk, meghal és föltámad. Ezért a szava igaz mindannyiunk számára. Minden kor, minden nép, minden kultúra, minden ember számára megszólító és felszólító erővel bír.