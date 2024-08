A rendezvénynek ezúttal is a fonyódi piac adott otthont, ahol minden nap több százas tömeg gyűlt össze a felállított színpad előtt. Már az első napon is nagy volt az érdeklődés a fellépők iránt, de ezt a szervezőknek sikerült továbbfokozni, így az érdeklődők száma a negyedik, záró napra csak tovább nőtt. Szép számmal fogytak az elővételes jegyek és bérletek, de jelentős volt a helyszíni jegyértékesítés is, amely trend a nagy fesztiválok esetében.

Fotó: Kajetán Jácint

A legerősebb nap a péntek volt, amikor az Ossian adott fergeteges koncertet. A már-már hazajáró zenekar lángba borította a színpadot, s maguk is úgy nyilatkoztak a koncert után, hogy felejthetetlen volt és nem utoljára zenéltek Fonyódon.

Hazajárnak a legjobb rockbandák

A fellépők is pozitívan nyilatkoztak a déli part legkedveltebb rockfesztiváljáról, amely a rajongók szerint is az egyik legcsaládiasabb és legjobban szervezett rendezvény a környéken.

A szélrózsa minden irányából érkeztek fesztiválozók a RockBalatonra, de még határainkon túlról származó rockerek is hajukat rázták a már hagyományos rendezvényen.

Fotó: Kajetán Jácint

Buliztak és segítettek

A fesztiválon több karitatív kezdeményezésnek is helyet adtak a szervezők, így sikeres volt az első napra szervezett véradás. A Magyar Vöröskereszt munkatársaihoz ötvenkét jótékony rocker tért be a városi sportcsarnokban megtartott véradáson.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat fonyódi csoportja is részt vett az eseményen, akik pénzadományokat gyűjtöttek és visszaváltható palackok, dobozok formájában is lehetett őket támogatni. A fesztiválozók 116 ezer forintot adtak össze, amelyből 85 ezer forint került a gyerekek iskolakezdését támogató perselybe és 31 ezer forint értékben göngyöleget adtak le az önkénteseknél. Ebből beteg gyerekek életkörülményeinek javítását segíti a karitatív szervezet.

Fotó: Kajetán Jácint

Jövőre, ugyanígy!

A szervezők bejelentették, hogy a töretlen sikerre való tekintettel, jövőre is megszervezik a RockBalaton fesztivált, amelyt tízéves története során sem a Covid-járvány, sem gazdasági válságok nem tudtak megállítani. Sőt, a RockBalaton jelentősen hozzájárult idén is a térség turizmusához, hiszen sok fesztiválozó egy vagy kettő hétre érkezett a négynapos fesztivál miatt Fonyódra, Balatonboglárra, Balatonlellére, vagy épp Balatonfenyvesre. A 2025-ös RockBalaton részleteiről későbbre ígértek információkat a szervezők, de az biztos, hogy augusztus második hétvégéjén ismét újra beleremeg a Balaton a rockzenébe.