Az évente megrendezett találkozók célja alkalmat teremteni a különböző helyeken honismerettel foglalkozó kollégáknak a tapasztalatcserére. Azoknak, akik a helyismereti dokumentumok gyűjtésén, feltárásán munkálkodnak, jó lehetőség kérdések megvitatására. A HKSZ képes a megújulásra, az elmúlt két évben több mint húsz fővel bővült tagságuk – hangzott el a megnyitón az Eötvös Károly Könyvtárban, majd az is, Veszprém 2005-ben már helyet adott az eseménynek, s most, a huszonötödik alkalommal ismét itt gyűltek össze az érdeklődők. Más szempontból is jubileumi a konferencia, a harmincadik évfordulóját ünnepli. Aztán egy – ahogy nevezték – ősbemutatót láthatnak a résztvevők, a kisfilm ezt az elmúlt harminc esztendőt dolgozza fel.

Veszprém másodszor ad helyet a helyismereti konferenciának

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Halmay Gábor önkormányzati képviselő megnyitójában büszkén szólt arról, hogy Veszprém ad otthont idén a ma már nagy múltú eseménynek. – Mi lehet méltóbb helyszín, mint egy ezeréves püspöki/érseki székhely, melynek kultúrájában, közéletében Szent István óta jelen van a kereszténység, a keresztény gondolkodás? Emellett egyházi könyvtáraink jó alapot adnak az ilyen jellegű helytörténeti kutatásoknak – fogalmazott.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A helyismereti kiadványok kincsek a könyvtárban

Majd Baranyai Tamás könyvtárigazgató köszöntőjében érdekes párhuzamot vont. – Egy könyvtári közegben hatalmas értékek rejtőznek, rajtunk múlik, mit kezdünk azokkal. Olyan ez, mint egy kincsesbánya teli drágakövekkel, csak a könyvtárban a kincseket a helyismereti kiadványok jelentik. Házak, utcák történetei, melyeket jól ismerünk, végigjárunk. A könyvtár legizgalmasabb része számomra ezért a helytörténet, ami kiterjed az élet valamennyi területére – mondta, majd konkrét példákat említett érdekes, izgalmas kutatásokról, így a cigányprímások életét, a patikák történetét vagy az örömlányok, bordélyházak mindennapjait feldolgozó kiadványokról.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Lapunknak Oros Sándor, a könyvtár igazgatóhelyettese, egyben az MKE Veszprém Vármegyei Szervezete elnöke elmondta, az MKE egy 1935-ben alapított országos szervezet regionális, illetve szakterületi szervezetekkel, utóbbiak közül egyik a HKSZ. – Mivel éves konferenciáját a HKSZ mindig máshol tartja, más a tematikája is. Amikor a Veszprém vármegyei szervezetet és a vármegyei könyvtárat felkérték, együtt találtuk ki a tematikát. Az ötlet magától adódott, az egyházak és a könyvtár kapcsolata a helyismerettel, így az idei konferencián ezeket tágabban értelmezzük, de megfelelő átfedéssel. Törekszünk a római katolikus egyház mellett más felekezeteket is megszólítani. Az esemény emeli a rendező és helyet adó könyvtár szakmai presztízsét, számunkra fontos megmutatni saját gyűjteményünket, kutatásainkat, kollégáink eredményeit s a könyvtárat. Természetesen más intézmények – például levéltárok – érdeklődőként szintén jelen vannak.