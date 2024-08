A program Udvardy György érsek atya köszöntésével kezdődött, aki köszönetet mondott a hitoktatóknak a nyári hittantáborok megszervezéséért és lebonyolításáért. Örömmel emlékezett vissza az előző tanévet lezáró katekéták lelkigyakorlatára, mely nagyon jól sikerült. Kiemelte, hogy a szolgálatban mindig benne van az alázat is, a Szentlélek meghívása ezért dinamizmust követel meg tőlünk.

Fotó: Veszprémi Érsekség

Érsek atya elmondta, hogy Keszthelyen és Pápán bővültek a főegyházmegye oktatási intézményei, és örömmel számolt be arról, hogy a katolikus oktatási intézményekbe jelentkezők száma jelentősen megnövekedett. Kiemelte, hogy nagyon fontos az intézményi jelenlét, ugyanakkor nagy hangsúlyt kell fektetni a plébániai közösségeink megerősítésére is. Érsek úr felhívta a figyelmet a keresztény tradíció szerinti gondolkodás fontosságára. Korunkban a hitoktatás fontosságának társadalmi elvárása meggyengült – fogalmazott.

Majd egy örömteli hírrel folytatta: 2025. április 26-án Bódi Mária Magdolnát Veszprémben boldoggá avatják. Megköszönte a munkacsoport eddigi eredményes működését, Bódi Magdi személyének, életpéldájának bemutatását, népszerűsítését. Az ezzel kapcsolatos szakmai anyagokat folyamatosan töltik fel a honlapra, ami a hitoktatás számára nagy segítséget jelent.

A rekollekció témái A katekéta a Szentlélek ajándéka és A katekéta mentális jóléte voltak

Fotó: Veszprémi Érsekség

A 2025-ös év szent év lesz, mely sok áldást hordoz, éljünk ezzel a lehetőséggel, és hívjuk fel mások figyelmét is erre. A szent év mottója: A remény zarándokai. Ez különösen is fontos üzenetet hordoz, mert mindannyian a remény útján járunk. A liturgikus anyagok már elkészültek, ezek is megosztják majd.

– Számítsunk egymásra, a hit, a remény emberei, küldöttek vagyunk és az igazsághoz ragaszkodjunk – zárta gondolatait érsek úr.

Kató Csaba előadásában hangsúlyozta a hittapasztalat fontosságát. Szükséges, hogy a katekéta ápolja és erőt merítsen belőle a nehézségek idején. A katekéta vezetője és kísérője a rábízottaknak. Mester és tanítvány kapcsolatában mester csak az tud lenni, akinek van tapasztalata. Feladata, hogy tapasztalatának segítségével átadja a hittartalmat tanítványainak. 3-3 szent példáján keresztül mutatta be az előadó a mester és tanítvány, kísérő és kísért kapcsolódását és ennek szép megvalósulását. Istennek terve van mindazokkal, akiket ránk bízott. Kapcsolódás nélkül nehéz elképzelni a katekéta szolgálatát. A katekéta a Szentlélek ajándéka, de csak az tud ajándék lenni, aki tudja magáról, hogy ajándék a másik számára – fogalmazott az előadó.