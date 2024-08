A Szakcsi Rádió főszerkesztője, Esztergályos Máté úgy nyilatkozott a médiának, hogy nagyon fiatal a Szakcsi Rádió, hiszen április végétől hallható. – Máris mérföldkőhöz érkezünk a jazzfesztivállal. Mindez azt mutatja, hogy jó úton járunk. Bízom benne, hogy ez csak a kezdet, hogy a fesztivállal sikerül hagyományt teremtenünk, és minden évben, hasonló időpontban, még több fellépővel tudjuk megrendezni az eseményt – mondta, és megköszönte Gőz László, a rádió szakmai grémiumi tagjának, a hazai jazzélet meghatározó alakjának a fesztivál szervezésében nyújtott segítségét.

Esztergályos Máté a fesztivál kapcsán kiemelte annak fontosságát, hogy a rádió ezzel találkozási lehetőséget biztosít élőben is az éterben hallható zenei formációkkal, előadókkal.

– A Salföldön, a Káli Fecskében rendezett fesztivál célja a Szakcsi Rádióéval összhangban, hogy összefogja a jazz műfaj minden szereplőjét, továbbá megjelenési lehetőséget biztosítsunk számukra és a fiatal tehetségeknek is, mindezt úgy, hogy minél szélesebb körhöz eljuttassuk a jazz-zenét – tette hozzá.

Balázs Elemér dzsesszdobos, zeneszerző kiemelte, a jazz műfaj szempontjából fontos, hogy megkezdte működését a Szakcsi Rádió, ahol csak jazz-zene szól a nap 24 órájában.

– Sok visszajelzés érkezik hozzám, hogy szeretik és hallgatják a rádiót. Nagy megtiszteltetés, hogy zenekarommal részt vehetünk a rádió fesztiválján is – fogalmazott Balázs Elemér. A Balázs Elemér Group is mérföldkőhöz érkezik, a 2000-ben alapított zenekar jövőre 25 éves fennállását ünnepli. A jubileumra teljesen új lemezanyagot adnak ki, amelynek egyes dalait folyamatosan mutatják be közönségüknek. A Szakcsi Jazz Fesztiválon is eljátszanak két-három újdonságot, valamint eddig megjelent tíz stúdióalbumuk legjobbjait is hallhatja augusztus 31-én este a salföldi közönség.