Az időskorúakat sok esetben nehéz rábírni életük megváltoztatására, még ha az egészségükről van is szó. Kati régóta járt barátnője rendszeres, de kíméletes tornaóráira. Sokáig nem mert előhozakodni fájós derekú szüleinek az ötletével, hogy tartsanak vele ők is, amíg itt nyaralnak. Aztán egyik reggel úgy gondolta, felhozza a témát, legfeljebb nemet mondanak. Szó, ami szó, volt némi vonakodás, de az egyébként nyitott hetvenkedők kíváncsiak is voltak egyben, úgyhogy rábólintottak a dologra. Kati jógaszőnyegeket szerzett be, és kényelmes pólókat, melegítőket vásárolt. A szülők pedig elmentek vele tornázni, kicsit megmozgatták magukat a fiatalok között. Jól is esett – vallották. Azóta hazatértek, és megváltozott az életük. Tornaórákra járnak, mert az életmódváltást soha sincs késő elkezdeni.