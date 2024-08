Kurucz Henrietta bízik benne, hogy egyszer Kenesén is megvalósul egy óriási nyári rendezvény

Fotó: Fülöp Ildikó



Lapunknak Bucz Júlia nyilatkozott, aki szerint a célokat itt is az élet, az összefogás adja. Minden évben egyre többen állnak a fesztivál mögé, a nyolc alkotó mellett most a Balatonkenesei Városvédők Egyesület Tenni Akarók csapata is megtette ezt. Cél az is, hogy a helyi alkotókra, az alkotóközösség kapcsolati hálójára alapozva szervezzék a fesztivált. – Zömében a kenesei vagy Balaton-parti művészeknek, az ifjúságnak kívánunk teret adni a harminc különböző eseményen. A kultúra fogalmát igyekszünk tágítani, de a hátteret az alapművészeti ágazatok adják, ahogy eddig, úgy most is kiemelten szerepel a népzene, a klasszikus zene, a képzőművészet. Tavaly bekapcsoltuk a helytörténeti sétákat, most pedig a Balatonhoz kötődő, közösségépítő, generációkat összefogó beszélgetéseket, illetve a közösségi táncélményeket, melyet jó dolog erősíteni a Balatonnál – foglalta össze a főszervező.