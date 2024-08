A hazaszeretet szívünkbe írt örök törvény. Minden generációnak feladata, hogy megőrizze, gyarapítsa és továbbadja ősei örökségét! Ezen kulturális örökség továbbításában pedig kihagyhatatlan szerepet töltenek be a könyvek és a bennük megőrzött magyar kultúra is. Ezen gondolatok jegyében kezdődött az elmúlt napokban a pápai Deák Ferenc utcában a Példa elnevezésű Könyvszalon, mely rendezvény a Könyvek – Örök csodák címet viselte. Amint az a megnyitóbeszédben el is hangzott, két oka volt a Könyvszalon megrendezésének. Az egyik: bő egy hónapja ünnepeltük Magyarországon a 95. Könyvhetet, és ebből az alkalomból is több száz új könyv jelent meg, verseskötetből is legalább 90. Nos, sok-sok évvel ezelőtt Pápa is ünnepelte az Országos Könyvhét alkalmából a könyveket, ám miközben a fővárosban, a vármegyeszékhelyen és Balatonfüreden idén is megtartották a könyvheti rendezvényeket, addig Pápán nem volt ilyen jellegű esemény. Ám az mégsem lehet, hogy a vármegye második legnagyobb városából eltűnjön ez a nyárindító, igényes hagyomány! Amint az a rendezvényen is elhangzott, a Könyvszalon megszervezésének más oka is volt. Éppen tíz esztendeje indult útjára Pápán az új polgári hagyomány, a hivatásukban és családi életükben kiemelkedően helytálló magyar nőket köszöntő úgynevezett Vilma-nap, a névadó Polgárné Adorján Vilma példája nyomán. Egy kétdiplomás, csodálatos, XX. századi nő, aki, miközben felelősségteljes feladatokat töltött be munkahelyén, arra is figyelmet fordított, hogy a kulturális értékek telített asztalát varázsolja otthonába. Könyvek, újságok garmadáját vásárolta – a politikaiaktól a művészeti témákkal foglalkozókig – egész esztendőben. Egy politikai kérdésekben is járatos, büszke magyar nő volt, akinek életmottója volt: „„Nem csak az iskola, hanem a könyvek és az újságok is tágítják látókörünket, segítenek messzebbre látni, s egy jól informált ember kevésbé manipulálható...! Egyebek mellett könyvek és újságok által ismerhetjük meg a minket körülvevő világot, s részben embertársainkat is."