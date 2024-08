A Strand fesztivál szervezőinek kiemelt célja, hogy a zene mellett más művészeti ágak is kiemelt szerepet kapjanak az eseményen. Egy vízparti pop-up galériában és a fesztivál közel 50 pontján a kortárs magyar képzőművészet olyan jól ismert képviselőinek alkotásait mutatja be a Lobenwein Galéria, mint Barakonyi Zsombor, Bereczki Kata, Bukta Imre, Cserbik Rita, Ef Zámbó István, Fehér László, Kiss Tibor, Labrosse Dániel, Murakami Patrick, Osgyányi Sára és Sibitka Panni. A művészek közül többekkel személyesen is lehet találkozni a fesztiválon tárlatvezetés vagy közös alkotóműhely keretében.

Osgyáni Sára Érkezés Almádiba című festménye

A Strand állandó művésze, Weiler Péter egy több mint 100 négyzetméteres alkotással készül az alkalomra, ami a főbejárat és a nagyszínpad közötti téren lesz látható, kilenc konténerre feszítve. A művész generatív AI programmal alkotta meg a képet, ami a cirkusz szimbolikáját álomszerű és légies világba ülteti át. „A cirkusz jelentése a művészetben rendkívül gazdag, megejtő módon tart tükröt az emberi lélek szórakoztatni vágyó ambícióinak. Légies, megfoghatatlan és ünnepi. A cirkusz egy konkrét életforma, egy egész élet minden percét meghatározó hivatás. A cirkusz vándorol, helyet keres és így soha nincsen otthon. Ennek a küzdelmes helykeresésnek és a művészet okozta öröm és kiteljesedésének kettőssége hatott rám" – emelte ki Weiler Péter.

A Strand Art kiemelt partnere a HAB. Az Andrássy úti kortárs fókuszú, többfunkciós művészeti központ „Víz, hab, Balaton” címmel alkotói foglalkozásokat rendez: a színes habkartonokból létrejövő installációt az arra járók bővíthetik egy nagy, interaktív, folyamatosan alakuló hullámzó „lénnyé”. Az installáció, amely többméteresre növekszik majd, a látogatók keze által készül, és emblematikus szelfi spottá válhat, hiszen a fesztivál szellemiségét, a Balaton élményét hívja életre. A látogatók el is vihetnek magukkal saját készítésű művészi szuvenírt, ugyanis hab és víz motívumokkal vászontáskát is készíthetnek. A kortárs művészet iránt érdeklődők Vékony Déliától, s víz motívumokkal vászontáskát is készíthetnek. A kortárs művészet iránt érdeklődők Vékony Déliától, a HAB művészeti igazgatójától hallgathatnak „Víz a kortárs művészetben” címmel interaktív művészettörténeti előadást, valamint Vékony Délia és Olajos Anna a fesztiválon kiállított alkotásokról beszélgetnek, meghívott művészekkel.