A darab íróját és rendezőjét, N. Horváth Erzsébetet tavaly ősszel azzal kereste meg a Tapolcai Értékmegőrző Egyesület elnöke, Neszler Imre Attila, hogy írjon valós eseményen alapuló, a Balaton-felvidékhez kötődő személyeket bemutató színdarabot. A Küldetéses asszonyok című művet azóta már nagy sikerrel mutatták be nemcsak a tapolcai ózsinagógában, de a sümegi Kisfaludy Sándor Művelődési Központban is. A harmadik bemutatót a közelmúltban tartották a Csigó Art Fest 2024 keretében a Csigó Malomban.

Csehné Nagy Elvira és Cseh Gyula Pauler Juliska és Egry József szerepében

Fotó: Tóth B. Zsuzsa / Forrás: Napló

– Ez utóbbi előadás sok mindenben különbözött az előző kettőtől. Bátran állíthatom, hogy egy új színházi műfaj, a lakásszínház születésének lehetett tanúja a telt házas malom közönsége – mondta lapunknak az író-rendező. – Azonban ez nem volt előzmény nélküli. Társulatunk két évvel ezelőtt Molnár Ferenc Olympia című művét vitte színre a Csigó Malomban. Már akkor is „feszegettem”a klasszikus kőszínház adta kereteket. Mint rendező, nem különítettem el a nézőtértől a játék színterét. A közönség karnyújtásnyira volt a szereplőktől, nem használtunk függönyt. A felvonásokat kis

„közjátékokkal" választottam el egymástól. Molnár Ferenc dédunokája, Lukin Ágnes szerkesztő-rendező is megtekintette az előadásunkat. Szigorú őrzője a Molnár-örökségnek, nagyon ügyel arra, hogy a szerzői jog ne sérüljön. A bemutató végén köszönetet mondott mindenért: a színészi alakításokért, a jelmezekért, a díszletért. Megdicsérte a rendezői munkát, nagyon tetszettek neki az újítások is. Megerősítette bennünk annak a hitét, hogy jó úton járunk – hangsúlyozta N. Horváth Erzsébet.

– Nyár elején az ózsinagógában Bartunek Katalin, a Csigó Malom Kulturális és Művészeti Központ Alapítvány vezetője megnézte a Küldetéses asszonyok előadását, majd a társulatot felkérte a színmű bemutatására. Hálás szívvel fogadtuk el a meghívást. Katalin nemcsak a csodálatos műemlék épület kapuját tárta ki előttünk, de a szívét, lelkét is. Otthont adott nekünk. Hazaérkeztünk. Minden szereplő számára ujjongó örömünneppé lett a játék – tette hozzá az írónő.

Elmondta továbbá, hogy Batsányi János, a Tapolcáról indult költő ezt írta: „Mélyen hiszek abban, hogy az örökkévalóság egyetlen pillanatára vagyunk itt, ezen a Földön. Az egyetlen dolog, ami számít, hogy milyen jól használjuk fel ezt a pillanatot.” – Hiszem és vallom, hogy a színdarab küldetéses asszonyai – Szegedy Róza, Baumberg Gabriella, Pauler Juliska és Beretz Katalin – jól sáfárkodtak az idővel. Róza Kisfaludy Sándor, Gabriella Batsányi János, Juliska Egry József, Beretz Katalin Nagy Endre párjaként vállalta az adás örömét, szépségét, fájdalmát. Ez nem lemondás volt a részükről, még csak áldozatvállalás sem. Tudták és érezték: az életben maradáshoz nekik van szükségük arra, hogy adjanak, mert létük ebben nyerheti csak el az értelmét – magyarázta N. Horváth Erzsébet.