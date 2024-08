Ennek a hagyománynak a múltjához tartozik, hogy a lelkes zenészek több éve kísérik a komoly, súlyos gyerekkori balesetéből, és annak betegségeiből felépült fiatal tehetséget, akinek életét a zene, a zeneszerzés és a muzsika szeretete kíséri. Horváth Melinda hegedűművész minden nyáron izgatottan készül a koncertjeire, amiket év közben szorgalmas gyakorlások, mentormuzsikusokkal történő együttműködések előznek meg.

Horváth Melinda (jobbról) minden nyáron Aszófőn koncertezik a barátaival, mentoraival, Ferenczi Edittel és Vasvári Tamással

Fotó: Jákói Bernadett

Linda Vasvári Tamás zongorajátékával kísért hegedűjátéka idén is kedvező fogadtatásra talált, Ferenczi Edittel alkotott duettje pedig egyenesen a zene szárnyán repítette a sikerhez. Lindát édesanyja, Horváthné Török Éva, Éva néni menedzseli, aki nyugdíjas tanárnő. Ő egyben mentora is a tehetséges hegedűsnek, és elégedetten nyilatkozik minden koncert után a napjainkban is nem mindennapi kihívásokkal élő zenész szakmai fejlődéséről, zenei pályafutásáról. Idén is szép számú aszófői közönség tapsolhatott a hangversenyen elhangzó művek, így Csajkovszkij, Hubay, Bach, Handel-Halvorsen lélekig ható dallamai után.