A munkák között ott voltak az első években készült darabok is, így jól nyomon követhető volt a jelenleg hattagú körben dolgozók fejlődése. Annál is inkább, hiszen közülük öten a kezdetektől aktív tagok a csoportban.

A kislődi foltvarrók a falunapon mutatták be másfél évtizedes munkásságukat

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Amint azt a kör vezetőjétől, Bódis Zoltánné Magditól megtudtuk, a kiállításon a különféle technikákkal készült használati tárgyakat mutatta be az immár haladó kategóriába lépett csoport. Az úgynevezett katedrálüveg, ólomüveg, kézi és gépi applikációs technikától a nagymama virágoskertjén és a bírósági lépcsőn át a részeg ember lépéséig, valamint a szabad gépi tűzéssel készült darabokig sok izgalmas terítőt, takarót, táskát, és más használati tárgyat vonultattak fel. Mindegyikre jellemző volt azonban a precizitás és a körültekintő, jó ízlést bizonyító színválasztás. A kör tagjai készítenek babákat is, megismerkedtek már a szalaghímzéssel, szabad idejükben pedig workshopokon képezik tovább magukat, és a környékbeli patchwork csoportok tárlatait is látogatják.

A falunapi tárlat népes látogatóinak mindegyikét zsákbamacska meglepetéssel köszöntötték, amelynek nagy sikere volt.