Szajkó István képeinek többségén a zöld az uralkodó szín, annak több különleges, Szajkóra jellemző árnyalata. És sok a bicikli művein, kiderül az is, a drótszamárparkoló miért lehet szabadegyetem. Választott lakhelye szintén megihleti, egyik festményére rákerült a falu végét jelző tábla a határral együtt. Tavalyi nyílt napján jellegzetes kalapjában fogadott minket, az szavai szerint szinte összenőtt vele, ahogy Lókúttal, a bakonyi falucskával is szoros a kapcsolata. Kimondottan kedvesen hívott be minket portájára, amikor bizonytalanul közelítettük meg a házát. Mondták ugyan, de mégis nehezen hittük el, hogy oda tényleg beengednek mindenkit, megnyitják nemcsak kapujukat a házigazdák, hanem a szívüket is, mutatnak egy kicsit a lelkükre ható környezetből, otthonukból. Így láthattuk, hogy különleges festészeti kiállítás található a falusiak szomszédságában Lókúton.

Szajkó István lókúti háza udvarán, ahol természetesen egészítik ki festményei a házfalak látványát

Fotó: Rimányi Zita/Napló

"A kapuk, a biciklik és a galambok, mint finom szálak kötik össze az égi és a földi világot, az elengedett kormánnyal, a kezet szabadon hagyó biciklizés, a lejtőn lefelé gurulás, a madarak repülése a szárnyalást szimbolizálja" – ez hangzott el Szajkó Istvánnak az Égi és földi szárnyalás című korábbi bakonyi kiállításán. S már akkor kiderült, hogy a bakonyi természet inspirálja. A művész szabadkai illetőségű, a szerbiai Csonoplyán született, 1986 óta alkot Magyarországon.

Műterem egy pajtában – Ihletett helyszínné válhat egy gazdasági épület kiállításokhoz, festőművész munkájához

Fotó: Rimányi Zita/Napló

„Nézzenek körül! Csodálatos világba csöppentek, ahol nem elég, hogy minden a természet színeiben – zöldben, sárgában tündököl –, a hétköznapi dolgok – legyenek azok közönséges galambok, biciklik – mind-mind mesebeli jóvá, már-már erkölcsi kategóriává nemesedtek, lényegültek át. A kapu előtt bicikli várakozik, a téren fénygalambok turbékolnak, s mindent áthat a nyugalom és a beteljesedés érzete. A legegyszerűbb hétköznapiság ünneppé, különlegessé, titkok tudójává emelkedik” – jól jellemzik ezek a kiállításmegnyitón elhangzott mondatok a Szajkó-teremtette hangulatot. Mi is azt éreztük házak, pajta falaira kitett képeit nézve, hogy sokkal érdekesebb mindaz, ami körülvesz minket, ha általa tekinthetünk környezetünkre.