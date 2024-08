A cseszneki vár alatt formálódnak a moziikonok óriásszobrai, hulladékfémek felhasználásával. Korábban már írtunk* arról, hogy a sorozat első tagjait egy nagyszabású athéni kiállításon mutatták be, de már készül a folytatás, így a műhelytitkait felfedő alkotó nyílt napján ezek közül többet megcsodálhattunk. Poscastünkben az alkotó beszél arról, miért biztosított lehetőséget a környékbelieknek, a Magas-Bakonyba látogatóknak, hogy bepillantást nyerhessenek a munkájába. Érkeztek hozzá többen a falujából és a szomszédos községekből, de távolabbról is, például Litérről, Sopronból.

Bolygófa – A négy méteres alkotás érzékelteti Rónaszéki Zoltán fémszobrász szemléletmódját, a fenntarthatóság, az újrahasznosítás művészi megfogalmazása

A Róna Metal Art Galleryban a szobrász elárulta, hogy a munkájához szükséges szerszámokat is a legtöbb esetben hulladékfémből készíti el és megtudtuk tőle, hogy a legújabb műve, amit egyelőre bolygófának nevez, de hívhatná akár életfának vagy otthonfának is, jelenleg a rekordja, mert négy méteres alkotást korábban nem állított össze. Kérésünkre beszélt arról is, mi mindent kell végiggondolnia, megterveznie annak érdekében, hogy szobrai szétszedhetők, szállíthatók legyenek, akár több országon, több földrészen át és például azt is megoldotta, hogy King Kong tenyerébe a felnőttek is beülhessenek, akár ott készíthessenek magukról fotót.

Műhelytitkokról és aha-élményekről szóltak a hétvégi nyílt napok és környezetvédelemről is, mert a különleges látogatást élvezők, a műhelykiállítást megcsodálok közül többen vittek magukkal náluk feleslegessé vált fémalkatrészeket, kidobásra szánt darabokat, amiket szívesen fogadott a művész. Mi például két féktárcsát adtunk át neki. Úgy gondoljuk, ezek most jó helyre kerültek. Hogy mi lesz belőlük, mibe épülhetnek be, minek a részévé válhatnak, még nem tudni, de Rónaszéki Zoltán további alkotásairól is igyekszünk lapunkban interjúkkal, fotókkal, videókkal beszámolni.