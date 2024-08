Hogy ennek mi az oka? A telített Balaton-parti városban mintha önkényesen, szinte vezényszóra, relatív büntetlenségben bízva eltörölték volna a jó modort. Reggel ezernyi üvegcserép, apró szilánk csillog az erkélyem kövén. A gravitációnak nem lehet parancsolni, titka mindmáig megfejthetetlen. A vaskorlát az egyetlen, amely ellenáll neki. Irány a partvis és a szemétlapát. Aránylag hűvösebb a reggel, a látvány nem tépázza meg a lelkivilágomat. Később türelmesen várakozom. Mire is? Arra, hogy a fenti emeletről lejönnek a lépcsőn, becsengetnek, bocsánatok kérnek, valaki ügyetlenkedett náluk. Naiv óhaj. Persze nem hőbörgök, eszembe sem jut, hogy bármit is kikérjek magamnak. Legyintek. A vásárlás talán kizökkent a felesleges eszmefuttatásból. A szupermarketben sorban állás a pénztárnál. Előttem fiatal, csinos hölgy könnyű nyári ruhában, lábán szandál. Előrébb kocsit toló, ötvenes férfi sörösdobozokkal, tömény italos üvegekkel megpakolva. Aztán váratlanul úgy lép hátra, hogy körül sem néz. Bőrcipője sarkával lenyúzza a hölgy lábfejét. Halk sikoly. Elnézés, mentegetőzés nincs a pasas szótárában. Büszkén vigyorog, elvégre jó hecc volt a mozdulata. Buta ábrázatára nem érdemes szót vesztegetni. Gyáva, méla szemlélője vagyok a jelenetnek. Nem süllyedek le annyira, hogy kioktassam a férfit. A biztonsági őré lenne a feladat, de az nincs sehol. Spórolnak, ugyebár, velük is. Egyértelmű, hogy ördögi körében keringünk. Charles Baudelaire francia költő írta: „Az ördög legnagyobb trükkje az, hogy képes elhitetni velünk, hogy nem létezik.” Nem tudom, mit higgyek. A két esetet nem úgy álmodtam. Nem bomlott meg az agyam az irdatlan hőségben. Megtörténtek. Megpróbálok közönyös lenni, de azzal nem megyek semmire. A kulturálatlanság ördögi köréből nem lehet kitörni.