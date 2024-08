A Baranya vármegyei település fesztiválján a megjelenteket Kerekes Norbert polgármester köszöntötte, a számos szórakoztató program mellett konferenciát is rendeztek, melynek témája Az európai kékfestészet mint az UNESCO szellemi kulturális örökségének része volt. A tanácskozáson a hazai és a különböző országok kékfestői osztották meg egymással tapasztalataikat. Az eszmecserén jelen volt Méri Edina, a pápai múzeum szakmai vezetője is, aki, mint mesélte, időszerű volt már a találkozó, hiszen már öt év eltelt azóta, mióta a kékfestés felkerült Az emberiség szellemi kulturális öröksége reprezentatív listájára.

A nagynyárádi kékfestő fesztivál sok érdeklődőt vonzott

Fotó: Kerekes Norbert

– A kékfestő mesterek úgy gondolták, fontos lenne arról beszélni, hogy milyen hatása volt ennek az elismerésnek – mondta a szakmai vezető. – A megbeszélést Csonka-Takács Eszter, a Szellemi Kulturális Örökség Intézet igazgatója koordinálta, melyen lehetőségem volt nekem is felszólalni. A kékfestő mesterek bemutatkoztak, és elmondták tapasztalataikat. Nagyon sok pozitív dologról esett szó, jobban köztudatba kerültek a kékfestők, némi forgalomnövekedésről is be lehet számolni, hátrányként azt említették, hogy a népszerűség növekedésével megjelentek olyan vállalkozások, melyek nem a hagyományos kékfestős eljárással képfestős termékként árulják portékáikat. Ezt kiküszöbölendő úgy gondoljuk, hogy iparjogvédelmi oltalom alá kell helyezni a kékfestést, meg kell védeni annak értékeit, hagyományait – emelte ki Méri Edina, aki hozzátette, érdekeik képviselésére egyesületet kívánnak létrehozni, a felvetést a résztvevők egyhangúlag támogatták, és erről egy szándéknyilatkozat is született.

A Nagynyárádi Kékfestő Műhely az ország öt kékfestő múzeumának egyike

Fotó: Haraszti Gábor

A nagynyárádi eseményen számos programmal találkozhattak a vendégek: színpadi produkciók, előadások, énekegyüttesek, táncosok szórakoztatták az érdeklődőket. A kékfestő anyagokból készült ruhabemutató pedig a fesztivál elengedhetetlen részét képezte.