Idén nyáron indult neki eddigi története minden bizonnyal legnagyobb utazásának a Horváthné Csomó Orsolya és Kutenicsné Izer Viktória vezette Pueri Castelli kórus. A franciaországi Choral Event nemzetközi kórustalálkozó volt a cél, a fellépéseken a kórus régi és jelenlegi tagjai közösen énekeltek.

A várpalotai Pueri Castelli Városi Gyermek- és Ifjúsági Kórus a franciaországi fellépés előtt Fotó: Pueri Castelli kórus

Hosszú, Szlovéniát és Olaszországot érintő utazást követően ért a csapat Signes városába, ahol egy kellemes vacsora után a helyi Szent Péter-templomban történetük eddigi leghosszabb önálló koncertjét adták. Közel másfél órán át énekelt a Pueri Castelli, az idősebbeket is alaposan próbára tevő feladatot a fiatalabb kórustagok is rendkívül fegyelmezetten és hatalmas szeretettel csinálták végig. Másnap La Bouilladisse-be utaztak, ahol egy koncertteremben készültek fel az előzőhöz képest fele olyan hosszúságú, viszont hasonló kitartást igénylő műsorukra.

– Itt találkoztunk egy spanyol kórussal is, akik elképesztő tengerparti hangulatot hoztak afrikai kórusműveikkel. A jól sikerült fellépés után mindenki megnyugodhatott, a sikert a szálláson meg is ünnepelte a csapat – mondta el lapunknak Horváth Cecília, a kórus egyik tagja. A folytatásban már a pihenésé volt a főszerep, rá is fért a fiatalokra a fárasztó koncertek után. A touloni kikötőben sétálgatva hajókat csodáltak, a helyi piacon pedig „szuvenírvadászatot” tartottak. Volt alkalmuk megkóstolni francia ételeket, jégkrémeket is.

Az utolsó nap visszatértek Olaszországba, ám a hazaút előtt ellátogattak még Cremonába. A városban néhányan megnézték a hegedűmúzeumot, melyről izgalmas beszámolót tartottak a többiek számára. – Néhányan olasz kézműves fagyit kóstoltunk, melyek eszméletlenül finomak voltak. Aztán pedig találtunk egy hatalmas templomot: Catedrale di Santa Maria Assunta néven, hát bementünk, és miután gyönyörködtünk a látványban, ki is próbálhattuk az akusztikáját – mondta el Horváth Cecília, aki zárásként hozzátette, mindannyiuk számára hatalmas élmény volt az út, amelyért ezúton is köszönet illeti támogatóikat.