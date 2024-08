A születésnapot is köszöntő kiállításnak nem szándéka, hogy áttekintést adjon az életműről

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Az itt bemutatott golyókra tekinthetünk úgy is, mint az anyagba életet sugárzó végtelenített ujjbegyek emlékműveire, fogalmazott megnyitóbeszédében Kovács István. De vélhetjük őket a táguló naprendszerek lázadó bolygóinak is. Egyikőjükből bomlik ki a lélek nehezékéül megformált Kuporgó, amelynek egy mutánsa itt fotón is látható. Elmélyülten szemlélve őt, szinte várjuk, hogy összekulcsolt kezének eltűnő imarácsából vagy gondolatainak buzgó forrásvizéből fejét felemelje. A Domonkos szerzetes talán az éhséget juttatja eszünkbe. Éhséget a valóságos kenyérre, a gyógyító beszédre és az áldozáskészség révén a lelki és testi újjászületésre. A Domonkos szerzetesre jellemző formának ez a látszólagos egyszerűsége Raffay Béla szinte minden szobrának meghatározó tulajdonságjegye. Legszemléletesebb példa erre a Csavarodó, amely körbejárásunk ritmusára egyre újabb és újabb vonalaival lep meg bennünket, s így kívülről kaleidoszkóp-Vénusznak látva őt felfogható akár szép formákat őriző optikai játéknak is.