Erről Oszkai Réka, az intézmény igazgatója tájékoztatta lapunkat. Mint elmondta, a támogatás teljes összegét népviseletek beszerzésére fordították, amelyhez önerőt is rendeltek. A támogatásból vásárolt tizenhárom székely szoknya szövetből, bársonydíszítéssel készült hagyományos módon. A csoport repertoárjában szerepelnek székely táncok, amelyek feltétele a tájegységnek megfelelő viselet, így annak beszerzése nagyban hozzájárul a Sümeg Néptánccsoport színvonalas megjelenéséhez. Megtudtuk, hogy önerőből még szeretnék kiegészíteni a viseletet mellénnyel, inggel, blúzzal és köténnyel.

Fotó: Szijártó János / Napló

Oszkai Réka hozzátette, a Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház biztosítja a Sümeg Néptáncegyüttes működését, a művészeti vezetők, Ihász László és Erdős Georgina oktatói díját, illetve fellépési lehetőséget is adnak. A Sümeg Néptáncegyüttes tagjainak tevékenysége példaértékű, hiszen nemcsak a helyi rendezvényeket színesítik előadásaikkal, hanem aktív részesei a Kisfaludy dalkörnek, szervezői a népszerű táncházaknak és jó hírét viszik Sümeg városnak is. A csoport április elején ellátogatott a Kék Iringó Néptáncegyüttes által szervezett fesztiválra, Székelyudvarhelyre, az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesülettel együttműködve. Idén már több helyszínen is bizonyították tehetségüket, május végén például sikeres előadást szerveztek Sümegen a Gesztenyevirág Fesztiválon, ahol élő zenével, táncházzal, valamint az Ihász László és Erdős Georgina táncoktatók által rendezett és koreografált néptáncjátékkal mutatkoztak be. Az utánpótlás szervezésére is hangsúlyt helyeznek, így az elmúlt időszakban közel húsz gyermekkel bővült az együttes.