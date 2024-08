A könyvet maga a szerző mutatta be vallomásával lapunknak. Amint mondja, tapolcai tanárgyerekként ma is tanévekben – nem pedig naptári esztendőkben – méri az idejét.

– Mondhatom, nem volt könnyű az elmúlt év, betegséget, kudarcot is hozott bőven, ám most, hogy közelít a szeptember, igen reménykedem. Nem volna jó elhasalnom az előttem álló vizsgákon, főképpen azokon nem, amikor halvány gőzöm sincsen arról, hogy éppen megméretek. Így aztán folyamatos a készülésem, naponta írok, mint egy kisdiák. Még nagyon közel van számomra az a kölyök, és a kamaszgyerek is, aki voltam, pedig – bármily hihetetlen –, hamarosan nyugdíjas lehetek. Talán innen, hogy ennek az új könyvemnek a címe a Tapolcai capriccio lett.

Őszikés hangulatban írtam, válogattam össze ezt a kompozíciót a szülővárosomban talált témákból, a gyermekkor villódzó képeiből, a lassan megértett itteni sorsokból, az itt élt írók műveiből, vagy éppen átutazó költők verseiből.

Utóbbiak közül a lírai prózát alkotó Krúdy Gyuláról, Mándy Ivánról, Csányi Lászlóról, Száraz Miklós György írókról; Batsányiról, Berda Józsefről, Takáts Gyuláról, Grandpierre K. Endréről, Koncz Istvánról, Weöres Sándorról, Simon Istvánról és Nagy Gáspárról – a költőkről; a szobrászművészekről: Marton Lászlóról, Simon Ferencről, valamint Raffay Béláról talál e könyvemben fejezeteket az olvasó. Nem hagyhattam ki a festőket: Udvardi Erzsébetet, Pálffy Károlyt és Szelestey Ibolyát sem. A "capriccio" zenei műfaj, folyton változó témák, hangulatok sorozata.

Tapolcai capriccio címmel jelent meg Németh István Péter új kötete

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Föl-fölidézem Weszely Ernő tapolcai zongora- és orgonajátékát, s újra hallva hallom a Malom-tónál elhangzott szvingeket. A zseniális vak muzsikus emlékének is szenteltem bekezdéseket. A történetek nem időrendben, a művek sem a születéseik szerint sorjáznak, hanem az emlékezések természetét követik, ahogyan a múlt – akár álomszerűen is – belenyúlt a jelenembe. A kisváros rejtett, nem egyszer elfelejtődött értékei érdekeltek, amelyek egymás mellé helyezve a könyvben akár még inkább szembetűnőkké is válhatnak most. Szegeden Juhász Gyula sétái során pontosan tudta, hogy merre járt Attila király, Ajtony vezér, hol lakott a három szépíró: Dugonics András, Tömörkény és Gárdonyi Géza, s hogy Petőfi Zoltán is a Tisza-parton ballagott. Meg-megállhatok Tapolcán magam is Batsányi János mára elbontott szülőháza előtt, Marton László szobrai alatt, rám néz Udvardi Erzsébet Madonnája a Szentkút ikonjáról a Kis-tó partján, tudom, hogy Krúdy Gyula az Erzsébet ligetben hol sörözött a kisörsi vonatra várva. Magamban kérdezem csak, miért nem nevezték el még a helyi vendéglátóipari egységek a költő kedvenc húsát Berda-bordának? Berda József igen szerette Tapolcát, még végrendeletéből is küldött példányt ide. S vajon találok-e Takáts Gyula bácsi költészetében további tapolcai sorokra?

A legszomorúbb történelmi képeket édesanyám emlékeiből vettem, de amikor előhívtam ezeket, arra ügyeltem, hogy a szövegbe csakis a katartikusak kerüljenek.

Igyekeztem érvényes maradni, hogy az utat hitelesen rajzoljam meg, amin születése után hazavitték otthonába. 1932 nyarának kánikuláját és közelítő őszének világát úgy tudtam csak visszaadni, hogy a korabeli napilapokból merítettem adatokat, részleteket. Ezeket a dokumentumokat belehelyeztem egy klasszikus költemény szövegébe, mint vázlatba. Rainer Maria Rilke Őszi nap című verse a tapolcai helyszínnel, a Duchon-házzal és a ligettel így alkotnak kettős spirált. Ez a legkedvesebb írásom, még a veszprémi Napló hasábjain jelent meg. A Rilke-fordításom is e megyei napilap hasábjain: 1990 őszén.