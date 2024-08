A különleges estet három funkdíva, a DrGEB & NoSha nyitotta. A legelitebb budapesti szórakozóhelyeken is rendszeresen fllépő DrGEB bulis alapjait megfűszerezte két fúvós hölgy játéka: Varga Nóra (harsona) és Erdei Sára (szaxofon) közreműködésével egy vadonatúj és különleges produkcióval indult a szombati nap. Utánuk a holland Son Mieux táncoltatta meg a piknikezőket.

Skye Edwards, a Morcheeba brit zenekar énekesnője az együttes koncertjén a 12. Paloznaki Jazzpiknik harmadik napján, augusztus 3-án

Fotó: MTI/Mónus Márton

A popformáció filozófiája szerint olyan zenét csinál, amire ezekben az időkben szükségünk van: táncolható popot diszkóhatásokkal és nagy gesztusokkal – gazdag, ’70-es évekbeli feldolgozásokat személyes történetekkel és modern produkciókkal. Második albumuk, a The Mustard Seed 2021 végén jelent meg, és nagy elismerés fogadta. Még egy Edison-díjat (a holland Grammyt) is nyert a legjobb albumért, már több mint 16 millió streamet jegyez. A zenekar azonban a színpadon tündököl igazán: energikus, jól felépített koncertekkel, ahol az érzelmek magasra csapnak, és a tánc a kulcs. Tavaly nyáron 50 helyszínen több mint 20 000 jegyet adtak el csupán a holland turnéjukra. Folyamatosan koncerteznek és turnéznak Európában, ezen a nyáron a balatoni jazzfaluban léptek fel, ahol fergeteges koncertélményt hoztak el a magyar közönségnek.

Szombaton a Morcheeba koncertjével folytatódott az este

Fotó: MTI/Mónus Márton

Szombaton a Morcheeba koncertjével folytatódott az este: a ’90-es évek közepén alakult brit együttes sikere közel 30 éve töretlen, sokszínű zenei stílusuk a lounge, dub, trip-hop, blues és downtempo elemeit ötvözi. A Morcheeba második stúdióalbumával, az 1998-ban kiadott Big Calm című lemezzel robbant be a nemzetközi popzene sztárjai közé, majd évekig a legfontosabb formációk közé tartozott. Olyan gigaslágereket jegyez, mint Rome Wasn’t Built In a Day, a The Sea vagy az Otherwise – 15 stúdióalbumot és közel 6 millió eladott lemezt tudnak maguk mögött. 10. nagylemezüket, a Blackest Blue-t 2021 tavaszán jelentették meg, a duó a „legizgalmasabb projektjükként” hivatkozik az anyagra, mely „arról szól, hogy megtaláljuk az utat a legsötétebb időkön keresztül, a túloldalon megváltozva, de épségben kerüljünk ki” – nyilatkozták a lemezbemutatókor. Augusztus 3-án a legnagyobb slágereik mellett legújabb albumukról is hoztak dalokat a piknikre, Skye éteri hangja töltötte meg a csillagfényes paloznaki záróestet.