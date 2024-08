A téren kitűnő fiesztahangulat alakult ki, mindennap megtelt, látszott, az emberek igénylik a nagy beszélgetéseket, találkozásokat, a helyi termelőktől származó finom ételeket, zöldségeket és salátákat, desszerteket, gyümölcsöket, valamint a kitűnő balatoni borokat. A fesztivált nemcsak a helyiek, hanem az egész országból, sőt, még külföldről is érkező emberek keresték fel, valamennyien azt mondták, a mostanihoz hasonló gasztronómiai rendezvényekre nagy szükség van a Balatonnál. A szervezők remek programokról is gondoskodtak, így alkalomhoz illő zenéről – leginkább retró szólt a téren –, melyre nagyon sokan táncoltak is. A családokat, kisgyermekeket külön érdekességekkel ajándékozták meg. A grillkirály hasonló rendezvénye korábban Csopakon és Alsóörsön is tömegeket vonzott.