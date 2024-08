Szeptember 3-tól látható a Csikász Galériában a Magánkép című tárlat, mely Géczi János magángyűjteményébe enged betekintést. Kortárs kollekcióról lévén szó, a közelmúlt történetei elevenednek meg a falakon. Képzőművészek pályáinak és egy irodalmár munkásságának a kereszteződési pontjait, párhuzamos szakaszait jelzik a művek, s arról az élet- és kulturális közegről tanúskodnak, amelyet a többnyire magányosan tevékenykedő művészek létrehoztak. Mintegy hatvan képzőművészeti alkotás kerül most bemutatásra, valamint a kiállítás részének tekintendő kísérő katalógus, amelyben a reprodukciókat kiegészítik a veszprémi képzőművészeti élet személyiségeit felvillantó pályaképek, kritikák, tárlatmegnyitók, illetve egykoron irodalmi folyóiratban megjelent dokumetumok.

Fotó: Művészetek Háza

Szeptember 7-én egymás után, két kiállítás is nyílik a Dubniczay-palotában. A tárlatok a digitális képalkotás klasszikus és egészen újszerű módját mutatják be: Tóth Andrej plakátjait és Can Togay gondolatai és parancsai alapján készült, a mesterséges intelligencia által alkotott műveket.

Can Togay a Rettentő gondolatok boltja (és a Jó gondolatok terme) kiállítási anyagával a generatív képi és nagy nyelvi modellek - népszerű nevükön „a mesterséges intelligencia” - művészeti és kulturális színtérre gyakorolt hatását és jövőképét boncolgatja. A technológiai robbanás okozta “pánik” nem ritka a művészet területén. A fénykép, majd a mozgókép megjelenése után valószínű, hogy újabb korszakos fordulatnak vagyunk tanúi a művészetben és a technológiában. Sok, nagyon sok talmi vagy legalábbis művészeti értékkel kevéssé bíró eredménnyel lesz dolgunk, de lesz olyan is, ami elmélyíti és gazdagítja világunkat.

A digitális képalkotás klasszikus irányzatát Tóth Andrej munkáin keresztül ismerhetjük meg. A kortárs plakátművészet kiemelkedő, a szakmában többszörösen is díjazott, elismert alakja, az elmúlt húsz év során a kulturális élet olyan szereplőinek készített plakátokat, mint az A38 Hajó, a Radnóti Színház vagy a Danubia Zenekar. A retrospektív kiállítás a húsz év (2004 – 2024) során létrejött plakátokat hivatott felvonultatni, külön fejezetekre bontva és bemutatva a kulturális plakát műfajának sokszínűségét, de az alkotó szuverén és oktatói munkái is láthatóak lesznek.